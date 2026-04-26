Afrique de l'Ouest: Jean-Noël Barrot à Lomé - La France en mission pour empêcher un basculement du Togo vers l'AES ?

Entre diplomatie officielle, renseignements sensibles et rivalités d'influence, la visite éclair du patron du Quai d'Orsay, Jean-Noël Barrot, révèle l'importance stratégique croissante du Togo dans la recomposition Ouest-africaine.

La visite du chef de la diplomatie française au Togo, les 23 et 24 avril, dépasse largement le cadre d'une simple coopération bilatérale. Derrière les communiqués diplomatiques sobres se cache une séquence géopolitique sensible : France cherche à préserver son influence dans une région où ses positions ont été fragilisées par les ruptures successives avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Officiellement, le déplacement de Jean-Noël Barrot vise à renforcer la coopération bilatérale avec Faure Gnassingbé et son ministre des Affaires étrangères Robert Dussey, notamment sur la sécurité régionale, la lutte contre le terrorisme et les enjeux économiques.

Mais selon des informations relayées par Confidentiel Afrique, qui n'ont pas été confirmées officiellement par Paris ou Lomé, des notes des services de renseignement français évoqueraient une inquiétude croissante autour d'un possible rapprochement institutionnel entre le Togo et l'Alliance des États du Sahel (AES), qui regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger. L'hypothèse d'une adhésion de Lomé à cette architecture régionale bouleverserait profondément l'équilibre Ouest-africain. Le Togo dispose d'un accès maritime stratégique via le Port autonome de Lomé, devenu crucial pour les économies enclavées de l'AES après leurs tensions avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao).

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En 2025, le port de Lomé avait traité plus de 30 millions de tonnes de marchandises, consolidant son rôle de hub logistique régional. Pour les pays sahéliens privés d'accès à certains corridors traditionnels, Lomé devient vital. Le 18 avril dernier, le Togo a organisé une réunion inédite réunissant la Cédéao, l'AES, l'Organisation des Nations unies et plusieurs partenaires européens. Ce format a confirmé la montée en puissance diplomatique de Lomé comme médiateur crédible. Paris observe également avec attention la diversification diplomatique togolaise : ouverture vers la Russie, dialogue maintenu avec l'Europe, coopération sécuritaire régionale et multiplication des partenariats économiques.

Après le recul français au Sahel, Lomé apparaît désormais comme l'un des derniers points d'ancrage diplomatiques de Paris en Afrique de l'Ouest. Cette visite en urgence traduit une réalité plus large : le centre de gravité diplomatique régional se déplace, et le Togo, longtemps discret, devient désormais l'un des arbitres les plus courtisés du Sahel.