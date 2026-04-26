Congo-Kinshasa: L'administrateur de Kongolo mobilise la population contre le banditisme

L'administrateur du territoire de Kongolo, dans la province du Tanganyika, a appelé la population à dénoncer toutes les personnes impliquées dans des actes d'insécurité dans cette partie du pays.

Lors d'un meeting populaire organisé jeudi 23 avril, Paul Ngongo a assuré que les services de sécurité sont pleinement mobilisés pour traquer et traduire en justice tout fauteur de troubles.

Cette autorité politico-administrative a notamment pointé du doigt certains groupes de jeunes qui se livrent régulièrement à des actes de vols, d'agressions et de violences, utilisant des armes blanches telles que des pierres, des bâtons, des chaînes de motos et des couteaux.

Ces actes délictueux sèment la peur et la désolation au sein de la communauté et perturbent la quiétude des paisibles citoyens.

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Le commandant de la Police nationale congolaise à Kongolo, Guislain Kisimba, a exhorté la population à collaborer étroitement avec les services de défense et de sécurité afin de mettre hors d'état de nuire ces malfaiteurs.

« Vous devez aider la sécurité par l'information. Il faut dénoncer le mal. Si votre voisin est voleur, dénoncez-le. Si le fils de votre voisin est un "kuluna" et qu'il agresse les gens en lançant des pierres, venez le signaler.

Le bureau de l'administrateur du territoire et le mien sont ouverts 24 heures sur 24. Vous pouvez m'appeler à n'importe quelle heure pour une intervention, et je viendrai procéder à l'arrestation des kulunas », a-t-il déclaré.

Les autorités locales espèrent qu'une implication active de la population permettra de renforcer la sécurité et de restaurer durablement la paix dans le territoire de Kongolo.