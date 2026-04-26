Congo-Kinshasa: La cessation de l'usage des drones offensifs, l'une des conditions pour un cessez-le-feu effectif au Kivu (James Swan)

Comment rendre le cessez-le-feu réellement effectif dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu ? Le Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU en RDC et Chef de la MONUSCO, James Swan, a répondu à cette question lors d'un point de presse vendredi 24 avril à Goma. Il a insisté sur plusieurs points essentiels pour garantir la crédibilité et l'efficacité du Mécanisme de suivi du cessez-le-feu :

La cessation de l'usage des drones offensifs.

La fin du brouillage et de l'usurpation des signaux GPS.

La pleine liberté de mouvement du personnel et des moyens de la MONUSCO.

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L'utilisation sûre des aéroports et de l'espace aérien.

« Le suivi du cessez-le-feu exige qu'un certain nombre de conditions indispensables soient réunies afin de permettre aux mécanismes conjoints élargis de vérification d'opérer de manière crédible, sûre et efficace. Nous comptons sur la coopération de tous les belligérants pour avancer rapidement dans ce sens », a-t-il déclaré.

A travers cette visite, le chef de la MONUSCO a affirmé vouloir renforcer la dynamique en faveur de la désescalade, redonner espoir aux habitants de la région et appuyer la mise en oeuvre du cessez-le-feu pour une paix durable dans l'Est de la RDC.

Conformément à la résolution 2808 (2025) du Conseil de sécurité de l'ONU, la MONUSCO est autorisée à soutenir la mise en oeuvre d'un cessez-le-feu permanent.

Cet appui se traduit notamment par un soutien technique et logistique à la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), à travers le Mécanisme conjoint élargi de vérification Plus (EJVM+), rappelle la cheffe adjointe de la MONUSCO.

Cet accord de cessez-le-feu avait été obtenu sous la médiation du Qatar entre le gouvernement congolais et l'AFC/M23.

Conclu à Doha, ce texte porte sur les « Termes de référence » détaillés visant à opérationnaliser le mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu. Pour la Mission onusienne, cet accord est la pièce maîtresse permettant de transformer une promesse diplomatique en une réalité sécuritaire tangible sur le terrain.