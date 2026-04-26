Gabon: Lancement officiel de la Caravane Touristique 2026 par la ministre Marcelle Ibinga épse Itsitsa

25 Avril 2026
Gabonews (Libreville)
Par MTDA

Libreville, 24 avril 2026, le ton est donné. Le Ministre du Tourisme Durable et de l'Artisanat, Pr Marcelle Ibinga épse Itsitsa, a officiellement lancé la Caravane Touristique, édition 2026, lors d'un café de presse.

À cette occasion, elle a dévoilé les dates de l'événement du 17 juillet au 6 septembre ainsi que les grands circuits, repensés et enrichis d'innovations, qui viendront sublimer l'expérience des participants à travers tout le territoire national.

Une annonce qui marque une nouvelle impulsion pour la promotion de la destination Gabon, avec une ambition affirmée : offrir un tourisme plus immersif, plus structuré et résolument tourné vers l'excellence.

C'est une démarche concrète, inclusive et résolument tournée vers l'action. Une étape décisive dans la manière de promouvoir la destination Gabon : plus proche, plus authentique, plus engagée a expliqué le Membre du Gouvernement.

Cette initiative s'inscrit pleinement dans la vision de Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, qui place la diversification économique et la valorisation de nos richesses au coeur de l'action publique.

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