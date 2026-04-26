Gabon: Haut-Ogooué - Zenaba Gninga Chaning et Pacôme Kossy misent sur la filière manioc pour dynamiser l'économie locale

25 Avril 2026
Gabonews (Libreville)
Par Wesley A.

Le Haut-Ogooué vibre au rythme de la terre. Une délégation gouvernementale s'est rendue à Franceville avec une ambition claire : faire de la filière manioc un véritable levier de croissance économique.

À sa tête, Madame Gninga Chaning Zenaba, Ministre du Commerce, des PME-PMI et de l'Entrepreneuriat des Jeunes, accompagnée de son homologue Pacôme Kossy, Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural. Ensemble ils ont foulé le sol altogovéen avec une approche résolument tournée vers l'action et la proximité avec les acteurs du monde rural.

Le point central de cette visite a été marqué par une cérémonie de remise d'équipements au profit de 66 bénéficiaires sélectionnés dans le cadre d'un appel à projets. Pour ces entrepreneurs engagés dans la chaîne de valeur du manioc, ce soutien représente un tournant décisif. Grâce à ce matériel technique leurs capacités de production sont renforcées ouvrant la voie à une structuration plus solide et durable du secteur, loin des contraintes de l'informel

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mais au-delà de cette dotation la délégation a également mis l'accent sur l'innovation. Elle s'est rendue à Institut National Supérieur d'Agronomie et de Biotechnologies où a été lancée une plantation expérimentale. Ce projet, conçu comme un véritable laboratoire à ciel ouvert, vise à créer une synergie entre la recherche scientifique et les pratiques agricoles locales afin d'améliorer les rendements et moderniser les techniques de production.

En misant sur le duo stratégique « équipement et innovation » le gouvernement gabonais pose ainsi les bases d'une souveraineté alimentaire renforcée. Cette initiative dans le Haut-Ogooué illustre une vision claire : le développement durable du pays passe par la valorisation des terres agricoles et un accompagnement concret des jeunes entrepreneurs

À travers cette immersion de terrain Gninga Chaning Zenaba et Pacôme Kossy confirment leur volonté de transformer durablement le secteur agricole en moteur de croissance inclusive.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.