Gabon: Haut-Ogooué - Zenaba Gninga Chaning et Pacôme Kossy misent sur la filière manioc pour dynamiser l'économie locale

Le Haut-Ogooué vibre au rythme de la terre. Une délégation gouvernementale s'est rendue à Franceville avec une ambition claire : faire de la filière manioc un véritable levier de croissance économique.

À sa tête, Madame Gninga Chaning Zenaba, Ministre du Commerce, des PME-PMI et de l'Entrepreneuriat des Jeunes, accompagnée de son homologue Pacôme Kossy, Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural. Ensemble ils ont foulé le sol altogovéen avec une approche résolument tournée vers l'action et la proximité avec les acteurs du monde rural.

Le point central de cette visite a été marqué par une cérémonie de remise d'équipements au profit de 66 bénéficiaires sélectionnés dans le cadre d'un appel à projets. Pour ces entrepreneurs engagés dans la chaîne de valeur du manioc, ce soutien représente un tournant décisif. Grâce à ce matériel technique leurs capacités de production sont renforcées ouvrant la voie à une structuration plus solide et durable du secteur, loin des contraintes de l'informel

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Mais au-delà de cette dotation la délégation a également mis l'accent sur l'innovation. Elle s'est rendue à Institut National Supérieur d'Agronomie et de Biotechnologies où a été lancée une plantation expérimentale. Ce projet, conçu comme un véritable laboratoire à ciel ouvert, vise à créer une synergie entre la recherche scientifique et les pratiques agricoles locales afin d'améliorer les rendements et moderniser les techniques de production.

En misant sur le duo stratégique « équipement et innovation » le gouvernement gabonais pose ainsi les bases d'une souveraineté alimentaire renforcée. Cette initiative dans le Haut-Ogooué illustre une vision claire : le développement durable du pays passe par la valorisation des terres agricoles et un accompagnement concret des jeunes entrepreneurs

À travers cette immersion de terrain Gninga Chaning Zenaba et Pacôme Kossy confirment leur volonté de transformer durablement le secteur agricole en moteur de croissance inclusive.