Togo: Visite à large spectre

24 Avril 2026
Togonews (Lomé)

Le chef de la diplomatie française a achevé vendredi soir une visite de 48h à Lomé.

L'occasion de rencontrer le président du Conseil, Faure Gnassingbé, et son homologue, Robert Dussey.

La visite s'est concentrée sur les questions de sécurité, de lutte contre le terrorisme, mais également de développement et de coopération, notamment dans le domaine de la santé.

Avant de quitter Lomé, M. Barrot a rencontré la communauté française du Togo à la résidence de l'ambassadeur, Augustin Favereau.

Une soirée à laquelle assistaient le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, Cina Lawson, ministre de l'Efficacité du Service public et de la Transformation numérique, et le Garde des Sceaux, Pacôme Adjourouvi.

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