Togo: Pour la France, la santé n'a pas de prix

Le ministre français des Affaires étrangères a constaté de visu l'avancement des travaux de réhabilitation financés par la France, qui transforment en profondeur le CHU Campus de Lomé.

Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, a effectué vendredi une visite au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Campus de Lomé.

L'occasion d'évaluer l'avancement des travaux de modernisation, et mesurer concrètement l'impact de la coopération franco-togolaise dans le secteur sanitaire.

Le bilan est tangible. Plusieurs départements ont été entièrement rénovés : imagerie médicale, mammographie, échographie, radiologie, scanner et IRM, service de dialyse, réseaux électriques et bâtiments.

Les travaux, exécutés par l'entreprise française Ellipse Projects, ont également permis de faire passer la capacité d'accueil de 197 à 332 lits. L'ouverture des services rénovés est prévue très prochainement.

Financée par la France, cette réhabilitation couvre à la fois le CHU Campus de Lomé et celui de Kara, constituant l'un des investissements les plus significatifs jamais réalisés dans le système de santé togolais.