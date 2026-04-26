Togo: Faure Gnassingbé inaugure de nouveaux amphithéâtres à l'Université de Kara

24 Avril 2026
Togonews (Lomé)

Le nouveau complexe universitaire, dédié à l'agriculture, la santé et l'innovation technologique, marque une étape décisive dans la modernisation de l'enseignement supérieur.

Le président du Conseil Faure Gnassingbé a inauguré vendredi les nouveaux amphithéâtres de l'Université de Kara, dans le nord du Togo. Ce complexe universitaire de nouvelle génération est entièrement dédié à la formation des étudiants dans trois secteurs stratégiques : l'agriculture, la santé et l'innovation technologique.

La particularité de cette extension réside dans l'approche pédagogique retenue. Les programmes ont été conçus sur mesure pour répondre aux besoins réels du marché de l'emploi, rompant avec un enseignement trop souvent déconnecté des exigences économiques. L'objectif est clair : former des diplômés immédiatement opérationnels, capables de contribuer concrètement au développement du pays.

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Pour le gouvernement, cette inauguration s'inscrit dans une vision plus large de transformation du système universitaire togolais. En dotant la jeunesse du nord du pays d'infrastructures modernes et de formations adaptées, l'État entend renforcer le capital humain indispensable à la croissance économique nationale.

Cette réalisation, fruit de l'engagement concerté de nombreux acteurs publics et privés, illustre la volonté des plus hautes autorités d'offrir à chaque étudiant des conditions d'apprentissage à la hauteur de ses ambitions, et du potentiel que recèle la jeunesse togolaise.

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