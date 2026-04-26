Centrafrique: Création de la province ecclésiastique de Berbérati et nomination de l'Archevêque métropolitain

Cité du Vatican — Le Pape Léon XIV a érigé la province ecclésiastique de Berbérati, avec les diocèses suffragants de Bouar, Mbaïki et Bossangoa, et a nommé Mgr Dennis Kofi Agbenyadzi, S.M.A., jusqu'à présent Évêque de Berbérati, Archevêque métropolitain de cette même province.

Dennis Kofi Agbenyadzi, S.M.A., est né le 9 octobre 1964 à Kadjebi-Akan, dans le diocèse de Jasikan, région de la Volta (Ghana). Après avoir effectué son service civil national, il est entré dans la Société des Missions Africaines. Il a ensuite étudié la philosophie au séminaire diocésain d'Accra (Ghana), effectué une année de spiritualité à Cavali (Bénin) et un stage pastoral à Bèlèmboké, dans le diocèse de Berbérati. Il a ensuite achevé ses études de théologie au Grand Séminaire interdiocésain d'Anyama (Côte d'Ivoire) et a prononcé ses voeux perpétuels le 29 juin 1996.

Il a été ordonné prêtre le 12 juillet 1997.

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Il a occupé les fonctions suivantes : vicaire à Berbérati (1997-1999) ; curé à Berbérati et directeur des oeuvres de développement en faveur du peuple pygmée ; membre du Conseil épiscopal et responsable de la gestion des produits pharmaceutiques, ainsi qu'assistant du Supérieur régional (1999-2005) ; Supérieur de la Maison de formation à Bangui et membre de la Commission diocésaine pour la pastorale des migrants, ainsi que Supérieur régional des Pères de la Société des Missions africaines, réélu en 2010 pour un second mandat (2007-2012). Il a été nommé Évêque de Berbérati le 14 mai 2012 et a reçu la consécration épiscopale le 22 juillet suivant. (Agence FIdes 25/4/2026)