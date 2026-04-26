Centrafrique: Nomination de L'Archevêque coadjuteur de Bangui

25 Avril 2026
Fides News Agency (Vatican)

Cité du Vatican — Le Pape Léon XIV a nommé, Archevêque coadjuteur de l'archidiocèse de Bangui, le père Joseph Samedi, S.I., jusqu'à présent directeur du Complexe scolaire « Pape François » et Supérieur de la Compagnie de Jésus à Bangui.

Joseph Samedi, S.I., est né le 20 décembre 1971 à Mongoumba, dans le diocèse de M'Baiki (République centrafricaine). Après son noviciat à Bafoussam (Cameroun), il a étudié la philosophie à la Faculté de philosophie Saint-Pierre Canisius à Kinshasa, a poursuivi sa formation jésuite au Tchad et, enfin, a étudié la théologie à Bruxelles (Belgique). Il a ensuite obtenu une licence en histoire de l'Église à l'Université Pontificale Grégorienne de Rome.

Il a été ordonné prêtre le 6 août 2006.

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Il a occupé les fonctions suivantes : responsable de la bibliothèque et vicaire à la paroisse francophone de Bangui (2008-2009) ; formateur au Grand Séminaire national Saint-Marc de Bangui (2009-2018) ; Supérieur ad tempus de la Compagnie de Jésus de Bangui et responsable de la formation permanente du clergé de l'archidiocèse de Bangui (2011-2018) ; Directeur du Collège Saint-Charles Lwanga de Sarh, au Tchad (2018-2024) ; à ce jour, directeur du Complexe scolaire Pape François et supérieur de la Compagnie de Jésus de Bangui (depuis 2024). (Agence Fides 25/4/2025)

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