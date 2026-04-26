Ile Maurice: Quand la magie trouble la réalité

Pendant trois nuits, le réel vacille au théâtre de Fantasia, à Tribeca. Le Festival International de magie Misdirection nous revient pour une quatrième édition, prévue de 1er au 3 mai, au théâtre de Fantisia, à Tribeca. Derrière les promesses d'un spectacle familial, une autre atmosphère s'installe : celle d'un monde où les repères se fissurent et où l'illusion s'impose sans prévenir.

Après trois éditions, qui ont connu un large succès, le festival revient avec une nouvelle création, présentée à l'international. Pendant près de 1 h 45, les spectateurs seront plongés dans une suite de numéros, où la frontière entre le vrai et le faux devient difficile à saisir. Les effets spéciaux, discrets ou brutaux, participent à cette perte de contrôle.

Au centre de cette édition, Artem Shchukin, double Champion du monde de magie, incarne cette tension. Formé à Moscou, il mêle manipulation, théâtre et silence dans des performances où chaque geste semble calculé. Son parcours, marqué par des récompenses internationales, le place parmi les figures majeures de la scène actuelle. Ses illusions ne cherchent pas seulement à impressionner : elles installent un doute persistant.

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À ses côtés, Félix propose un registre plus physique. Entre lumière et feu, ses mouvements rappellent un combat invisible. Les effets pyrotechniques ne sont pas décoratifs ; ils rythment une progression tendue, presque mécanique.

La présence de Mirela introduit une autre forme de trouble. Son approche repose sur la précision et le contrôle. Chaque apparition, chaque disparition semble trop nette pour être comprise immédiatement. Le silence autour de ses gestes renforce cette impression d'étrangeté.

Le ton change avec Éric Leblon, qui assume le rôle de maître de cérémonie. Mais derrière l'humour, ses interventions jouent aussi avec les attentes du public. L'interaction devient un outil pour désorienter, brouiller les pistes, installer un malaise léger mais réel.

Créatrice du festival, Béryl inscrit l'événement dans une démarche artistique plus large. À travers Misdirection, elle explore une magie qui ne se limite pas à divertir. Son travail s'inspire de ses voyages et de ses rencontres, mais sur scène, ces influences prennent une forme plus sombre, presque introspective.

Enfin, Hugues Protat présente son numéro des Bijoux. Ici, les objets semblent animés d'une volonté propre. Les transformations s'en- chaînent sans logique apparente, laissant le spectateur face à une mécanique qu'il ne maîtrise pas.

Au-delà des performances, Misdirection pose une question simple : que reste-t-il lorsque l'on ne comprend plus ce que l'on voit ? Pendant trois soirées, le festival transformera le théâtre en un espace incertain, où le réel deviendra fragile. À Fantasia, à Tribeca, la magie ne cherchera pas seulement à émerveiller. Elle dérangera, doucement, mais durablement.