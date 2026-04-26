Togo: Faure Gnassingbé inaugure le Centre de mécanisation agricole de Kara

25 Avril 2026
Togonews (Lomé)

Le Président du Conseil Faure Gnassingbé a procédé à l'ouverture officielle du Centre régional de mécanisation agricole de Kara, dans le nord du Togo, deuxième infrastructure de ce type inaugurée en quelques jours, après celle de Tové dans la région des Plateaux.

Ce centre constitue un outil essentiel au service des producteurs, leur offrant un accès direct à des équipements modernes.

L'objectif est triple : améliorer la productivité, réduire la pénibilité du travail et soutenir les ambitions du Togo en matière de souveraineté alimentaire.

Pour Faure Gnassingbé, la vision est assumée : faire de l'agriculture un levier majeur de croissance, de résilience et de prospérité pour le Togo.

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L'ouverture de deux centres de mécanisation en quelques jours traduit la cadence à laquelle le gouvernement entend avancer sur ce chantier prioritaire.

Ces centres s'inscrivent dans le programme national de modernisation de l'agriculture à l'horizon 2034, qui combine infrastructures modernes, formation technique et accès aux intrants pour bâtir un secteur agricole compétitif, capable de nourrir le pays et d'approvisionner les marchés régionaux.

Cet investissement constitue l'un des engagements les plus significatifs en faveur du développement rural dans l'histoire récente du Togo.

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