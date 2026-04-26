Congo-Brazzaville: Enfin, le gouvernement...

L'attente de la nouvelle équipe gouvernementale s'est avérée bien longue cette soirée du 24 avril. Peu avant 20h, la télévision nationale diffusait un court message relatif à la publication de la liste des ministres, et l'on pensait que le dévoilement interviendrait tout au début du journal télévisé à l'heure magique de grande écoute.

Eh bien, non. Il a fallu attendre près de trois heures plus tard pour voir apparaître sur le petit écran, rompu à l'exercice, le ministre d'Etat, Florent Ntsiba, directeur de cabinet du président de la République. Le nouveau gouvernement est alors dévoilé. 41 membres au total excepté le Premier ministre reconduit à son poste la veille.

L'équipe comprend un vice-Premier ministre, trois ministres d'État, trente-six ministres de plein droit ainsi que deux ministres délégués. Devant eux, un seul défi : mettre en application le projet de société du président de la République intitulé " Accélération de la marche vers le développement ".

Si l'on note une importante présence des hommes dans ce gouvernement, opiniâtres, les huit femmes qui faisaient partie de l'équipe sortante ont formé une digue infranchissable, toutes ont été reconduites. Les six départs enregistrés n'ont, en effet, concerné que les hommes.

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A présent, chacune et chacun devra se mettre au travail pour mériter la confiance du chef de l'État. C'est à ce prix aussi que la reconduite de la plupart d'entre eux, diversement interprétée, fera mentir les pessimistes.