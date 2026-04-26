Cote d'Ivoire: Escortes groupées sur les corridors - L'Oic dément être à l'appui de la reprise de l'opération

L'Office ivoirien des chargeurs (Oic) dit, le 24 avril 2026, n'être « ni initiateur, ni organisateur, encore moins associé » relativement à une quelconque reprise des escortes groupées des camions de transport de marchandises sur les corridors. La structure a tenu à faire cette mise au point suite à des messages et vidéos diffusés les 17 et 22 avril 2026 sur les réseaux sociaux l'impliquant dans ladite opération.

« Il nous a été donné de constater la diffusion, sur différents canaux de communication et réseaux sociaux, de messages et vidéos émanant de deux (2) syndicats de la corporation des conducteurs routiers de marchandises, laissant entendre que l'Office Ivoirien des Chargeurs (OIC) serait à l'appui d'une reprise des escortes groupées des camions de transport de marchandises sur les corridors.

À cet égard, l'OIC tient à informer l'ensemble des acteurs du secteur des transports, les conducteurs routiers ainsi que l'opinion publique qu'il n'est ni initiateur, ni organisateur, encore moins associé à ladite opération », peut-on lire dans la note d'information publiée par l'Oic.

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Par conséquent, l'Oic met en garde ses partenaires et « informe l'ensemble des acteurs concernés que toute nouvelle initiative relative à la gestion des corridors fera l'objet, au préalable, d'instructions du Ministère des Transports et des Affaires Maritimes ».

L'Oic invite donc les usagers, les partenaires et les professionnels du secteur à faire preuve de vigilance et à se référer exclusivement à ses canaux officiels de communication, précise le communiqué.

Par ailleurs, l'Oic entend prendre des mesures pour lutter contre ce qu'elle considère comme de la désinformation et « se réserve, par ailleurs, le droit d'engager toute action appropriée contre toute utilisation abusive de son nom, de son image ou de sa crédibilité institutionnelle ».