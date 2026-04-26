Cote d'Ivoire: Escortes groupées sur les corridors - L'Oic dément être à l'appui de la reprise de l'opération

24 Avril 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Aboubakar Bamba

L'Office ivoirien des chargeurs (Oic) dit, le 24 avril 2026, n'être « ni initiateur, ni organisateur, encore moins associé » relativement à une quelconque reprise des escortes groupées des camions de transport de marchandises sur les corridors. La structure a tenu à faire cette mise au point suite à des messages et vidéos diffusés les 17 et 22 avril 2026 sur les réseaux sociaux l'impliquant dans ladite opération.

« Il nous a été donné de constater la diffusion, sur différents canaux de communication et réseaux sociaux, de messages et vidéos émanant de deux (2) syndicats de la corporation des conducteurs routiers de marchandises, laissant entendre que l'Office Ivoirien des Chargeurs (OIC) serait à l'appui d'une reprise des escortes groupées des camions de transport de marchandises sur les corridors.

À cet égard, l'OIC tient à informer l'ensemble des acteurs du secteur des transports, les conducteurs routiers ainsi que l'opinion publique qu'il n'est ni initiateur, ni organisateur, encore moins associé à ladite opération », peut-on lire dans la note d'information publiée par l'Oic.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par conséquent, l'Oic met en garde ses partenaires et « informe l'ensemble des acteurs concernés que toute nouvelle initiative relative à la gestion des corridors fera l'objet, au préalable, d'instructions du Ministère des Transports et des Affaires Maritimes ».

L'Oic invite donc les usagers, les partenaires et les professionnels du secteur à faire preuve de vigilance et à se référer exclusivement à ses canaux officiels de communication, précise le communiqué.

Par ailleurs, l'Oic entend prendre des mesures pour lutter contre ce qu'elle considère comme de la désinformation et « se réserve, par ailleurs, le droit d'engager toute action appropriée contre toute utilisation abusive de son nom, de son image ou de sa crédibilité institutionnelle ».

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.