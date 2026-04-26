Cote d'Ivoire: Coopération francophone - L'INP-HB séduit les femmes parlementaires de l'APF

Dans le cadre de la réunion du Réseau des Femmes Parlementaires de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), tenue du 22 au 24 avril 2026 en Côte d'Ivoire, une délégation de haut niveau a effectué une visite touristique et institutionnelle à l'Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Cette immersion a permis de mettre en lumière les capacités académiques, scientifiques et technologiques de cette grande école d'excellence.

Accueillies par le Directeur Général Adjoint en charge de la Pédagogie et de la Vie Étudiante (DGA-PVE), Georges Loum, représentant le Directeur Général, les membres de la délégation ont reçu un message de bienvenue empreint de convivialité. Au nom de l'institution, il a exprimé sa satisfaction de recevoir ces personnalités engagées dans la promotion du leadership féminin et de la coopération francophone.

Conduite par Madame Makani Diaby, Vice-présidente du Sénat de Côte d'Ivoire et cheffe de délégation, la mission parlementaire a salué la qualité de l'accueil ainsi que le niveau remarquable des infrastructures visitées. Elle a particulièrement apprécié les efforts consentis par l'INP-HB en matière de formation de haut niveau, de recherche appliquée et d'innovation, des piliers essentiels pour le développement durable des États membres de la Francophonie.

La visite s'est déroulée en plusieurs étapes, offrant une vue d'ensemble des installations de l'établissement. Le parcours a débuté par le site central avec la découverte du laboratoire de chimie, véritable symbole de l'engagement de l'institut en faveur de la recherche scientifique. La délégation s'est ensuite rendue au site nord pour explorer l'agropole, une plateforme dédiée au développement agricole et à l'innovation agro-industrielle. Enfin, le circuit s'est achevé au site sud, consolidant une vision globale du potentiel académique et technique de l'institution.

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Au-delà de la simple découverte, cette visite a permis aux participantes de mieux appréhender le rôle stratégique que joue l'INP-HB dans la formation des élites africaines et dans le renforcement des capacités scientifiques de l'espace francophone. Elle illustre également l'importance du dialogue entre institutions académiques et instances parlementaires pour impulser des politiques publiques efficaces, notamment en faveur de l'éducation, de la recherche et de l'autonomisation des femmes.

Cette initiative s'inscrit ainsi dans une dynamique de coopération renforcée, où savoir, innovation et engagement politique convergent au service du développement partagé.