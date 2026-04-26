Congo-Brazzaville: Liste de la nouvelle équipe gouvernementale publiée le 24 avril 2026

25 Avril 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Les Dépêches de Brazzaville

Sont nommés membres du gouvernement:

1-Vice-Premier ministre, chargé de la Coordination, des Infrastructures de développement et de l'Aménagement du territoire : M. Jean-Jacques Bouya ;

2-Ministre d'État, ministre à la présidence chargé des Affaires politiques : M. Pierre Oba ;

3-Ministre d'État, ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat : M. Alphonse-Claude Nsilou ;

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4-Ministre d'État, ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social : M. Pierre Mabiala ;

5- Ministre de la Défense nationale : M. Raymond Zéphirin Mboulou ;

6- Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation : M. Jean Ollessongo Ondaye ;

7- Ministre de la Culture, des Arts, du Patrimoine national et de l'Industrie touristique : M. Jean-Claude Gakosso ;

8- Ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Éducation civique : M. Hugues Ngouélondélé ;

9- Ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger : M. Constant Serges Bounda ;

10- Ministre du Contrôle d'État, de la Qualité du service public et de la Lutte contre les antivaleurs : M. Noël Léonard Essongo ;

11- Ministre de l'Agriculture et de l'Élevage : M. Paul Valentin Ngobo ;

12-Ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille pblic : M. Christian Yoka ;

13-Ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique : M. Bruno Jean-Richard Itoua ;

14- Ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement : M. Thierry Lézin Moungalla ;

15- Ministre des Affaires foncières et du Domaine public : M. Jean-Marc Thystère Tchicaya ;

16- Ministre de la Santé et de la Population : M. Jean-Rosaire Ibara ;

17-Ministre de l'Économie, du Plan, de la Statistique et de la Prospective : M. Ludovic Ngatsé ;

18-Ministre de l'Environnement, du Bassin du Congo et du Développement durable : Mme Arlette Soudan-Nonault ;

19-Ministre de l'Économie forestière : Mme Rosalie Matondo ;

20-Ministre de la Sécurité sociale, de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale : Mme Ghislaine Ingrid Olga Ebouka-Babackas ;

21-Ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande : M. Josué Rodrigue Ngouonimba ;

22-Garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion des peuples autochtones : M. Aimé Ange Wilfrid Bininga ;

23- Ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, chargée de la Zlécaf: Mme Jacqueline Lydia Mikolo ;

24- Ministre de la Coopération et de la Promotion du partenariat public-privé : M. Denis-Christel Sassou N'Guesso ;

25-Ministre de la Pêche, de l'Économie fluviale et des Voies navigables : M. Honoré Sayi ;

26-Ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique : M. Rigobert Maboundou ;

27- Ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire : Mme Marie-France Hélène Lydie Pongault ;

28-Ministre des Hydrocarbures : M. Stève Simplice Onanga ;

29- Ministre des Industries minières et de la Géologie : M. Urbain Fiacre Opou ;

30-Ministre du Développement industriel, des Zones économiques spéciales et de la Promotion du secteur privé : M. Michel Djombo ;

31 Ministre de l'Enseignement supérieur : Mme Delphine Edith Emmanuel Adouki ;

32- Ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation : M. Jean-Luc Mouthou ;

33-Ministre des Petites et moyennes entreprises et de l'Artisanat : Mme Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa née Goma ;

34- Ministre de la Réforme de l'État et des Relations avec le Parlement : M. Luc Joseph Okio ;

35- Ministre de la Promotion de la femme, de l'Intégration de la femme au développement, du Pacte social et de l'Économie informelle : Mme Inès Nefer Bertille Ingani, épouse Voumbo Yalo;

36- Ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier : M. Juste Désiré Mondélé ;

37- Ministre de l'Emploi, de l'Entrepreneuriat et de la Formation qualifiante : M. Rodrigue Charles Malanda Samba ;

38-Ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique : M. Serges Nzé ;

39- Ministre de l'Enseignement technique et professionnel : M. Gustave Fulgence René Adicolle Goum;

40-Ministre délégué auprès du ministre de la Culture, des Arts, de l'Industrie touristique et du Patrimoine national, chargé de l'Industrie touristique : M. Prince Bertrand Bahamboula ;

41-Ministre délégué auprès du ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Éducation civique, chargé de la Jeunesse et de l'Éducation civique : M. Prince Michrist Kaba Mboko.

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