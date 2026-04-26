Ile Maurice: 68 nouveaux cas de chikungunya enregistrés hier

25 Avril 2026
L'Express (Port Louis)
Par Dhanishta Tania

Les moustiques vecteurs du chikungunya et de dengue continuent de sévir. Ainsi, 68 nouveaux cas de chikungunya ont été enregistrés hier, portant le total à 1 645 depuis le début de l'année. C'est ce que confirme le Dr Fazil Khodabocus, directeur par intérim des services de santé. Actuellement, 129 cas restent actifs, mais l'état de santé des patients est jugé stable. Un cas local de dengue a également été confirmé chez une sexagénaire habitant La Caverne, à Vacoas.

Par ailleurs, le Mauricien et le Comorien infectés au mpox (ou variole du singe) sont toujours admis à l'hôpital de Souillac. Leur état est stable et les exercices de contact tracing se poursuivent, notamment dans la région d'Albion où le Comorien a séjourné. Une rumeur évoquant un cas suspect de mpox à l'Albion Government School a été formellement démentie par le ministère de l'Éducation, qui assure que l'établissement fonctionne normalement et appelle la population à éviter la propagation de fausses informations.

Concernant la leptospirose, deux nouveaux cas ont été recensés, portant le total à 18 infections et quatre décès depuis le début de l'année. Les autorités rappellent au public qu'il doit rester vigilant et prendre toutes les précautions d'usage.

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