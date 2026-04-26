Cote d'Ivoire: Éducation inclusive à Yopougon - Un nouveau bâtiment pour redonner espoir aux élèves sourds

Une avancée significative en faveur de l'éducation inclusive a été enregistrée ce vendredi 24 avril 2026 à Yopougon, avec la remise officielle d'un bâtiment scolaire à l'École Ivoirienne des Sourds.

La cérémonie s'est tenue en présence de Adama Kamara, Ministre de l'Emploi, de la Protection sociale et de la Formation professionnelle, aux côtés de plusieurs personnalités engagées pour la cause sociale.

Cette initiative, portée par les Créateurs de mode de Côte d'Ivoire en partenariat avec la Fondation Petroci, illustre un exemple concret et réussi de partenariat public-privé au service de l'éducation et de l'inclusion sociale.

Le nouveau bâtiment, entièrement équipé, comprend deux salles de classe ainsi qu'un bureau administratif. Il offre désormais aux élèves sourds un cadre d'apprentissage amélioré et adapté à leurs besoins spécifiques. Au-delà de l'enseignement académique, ces apprenants auront également accès à des formations pratiques telles que la couture, la cordonnerie et la pâtisserie, autant de compétences essentielles pour favoriser leur autonomie et leur insertion professionnelle.

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L'émotion était palpable lors de cette cérémonie, marquée par la découverte d'un engagement profond des acteurs du secteur de la mode. Loin des podiums et des projecteurs, ces créateurs démontrent leur sensibilité aux réalités sociales et leur volonté d'impacter positivement la vie des enfants en situation de handicap.

Les organisateurs, notamment Virginie Aya Touré et Nadia Druide, ont été salués pour leur engagement en faveur de l'éducation inclusive. Leur action témoigne du rôle que peut jouer l'industrie de la mode dans la promotion de causes sociales nobles.

Le Ministre Adama Kamara a, pour sa part, réaffirmé son engagement constant en faveur de la formation et de l'insertion professionnelle des jeunes, en particulier ceux issus des couches les plus vulnérables. Il a souligné l'importance de multiplier ce type d'initiatives pour garantir une égalité des chances à tous.

Cette action s'inscrit dans la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, qui prône une Côte d'Ivoire solidaire et inclusive, où chaque citoyen, sans distinction, contribue à la construction d'une nation forte et prospère.

À travers ce geste, c'est un message d'espoir qui est adressé à ces enfants : celui d'un avenir possible, construit sur la dignité, l'apprentissage et l'autonomie.