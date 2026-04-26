Congo-Kinshasa: Assemblée nationale - La Commission défense et sécurité remet son rapport sur le financement des opérations militaires

La Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale a remis jeudi son rapport au président de la chambre basse, après plusieurs auditions de membres du gouvernement. Ce document est appelé à orienter les décisions parlementaires pour mieux répondre aux attentes de la population en matière de sécurité.

Les députés se sont penchés sur plusieurs préoccupations majeures :

Le financement des opérations militaires.

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La prise en charge des soldats et policiers, notamment leur affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale.

La sécurisation des sites miniers, considérés comme une cible stratégique dans le contexte des tensions régionales.

Parmi les membres du gouvernement entendus figurent les ministres de la Défense, de l'Intérieur, de la Fonction publique, des Finances, des Affaires étrangères et des Mines.

Le rapporteur adjoint de la commission, Joseph Nkoy Wembo, a expliqué :

« Il était question pour nous de nous rassurer que les opérations militaires sont suffisamment financées, mais aussi de s'enquérir de la situation sociale des éléments des FARDC et de la PNC. Nous avons également abordé la sécurité des sites miniers, car si la RDC fait l'objet d'agressions, c'est principalement en lien avec les questions minières ».

Il revient désormais au bureau de l'Assemblée nationale d'inscrire l'examen de ce rapport à l'ordre du jour de la plénière. Les députés pourront ainsi en prendre connaissance et débattre des recommandations formulées, dans l'optique d'améliorer la gouvernance sécuritaire et la protection des ressources stratégiques du pays.