Congo-Kinshasa: Arrivée à Uvira de 470 réfugiés congolais rapatriés volontairement du Burundi

Un premier convoi de 470 réfugiés congolais en provenance du site de Ruhigi, au Burundi, est arrivé jeudi soir 23 avril à Uvira, dans la province du Sud-Kivu. Ces rapatriés volontaires ont été accueillis au site de transit de Kavimvira, situé non loin de la frontière entre la RDC et le Burundi.

Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), bureau d'Uvira, a pris en charge provisoirement les rapatriés en attendant leur retour effectif vers leurs milieux d'origine prévu ce vendredi.

Le chef de bureau du HCR, Muller Masrabeye, a détaillé le dispositif mis en place :

« Hier nous avons reçu le convoi en deux étapes. D'abord un accueil à la frontière présidé par le gouverneur du Sud-Kivu, marqué par des allocutions de l'autorité provinciale, du HCR et de la délégation burundaise. Ensuite, le convoi a été accompagné au centre de transit où les rapatriés ont reçu des informations sur les services disponibles, avant de bénéficier d'un repas chaud et d'être installés dans les dortoirs communautaires ».

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Le gouvernement provincial du Sud-Kivu a exprimé sa gratitude envers l'État burundais pour avoir hébergé des milliers de Congolais sur son territoire. Le vice-gouverneur, Jean Jacques Elakano, a déclaré :

« Nos compatriotes vivaient dans des conditions infrahumaines, c'était pratiquement l'enfer. Ce retour de la première vague va certainement inciter d'autres à regagner le pays. Ils doivent se sentir en sécurité et être accueillis par leurs frères afin de s'intégrer facilement dans leurs milieux d'origine ».

Le HCR précise qu'un deuxième groupe d'environ 1 000 personnes est attendu le 30 avril prochain, toujours dans le cadre du programme de rapatriement volontaire.