Cote d'Ivoire: Santé - Le Ccm Côte d'Ivoire et l'Oms renforcent le dialogue autour de la santé communautaire

En visite de courtoisie, le vendredi 23 avril 2026, au siège de l'Organisation mondiale de la Santé (Oms) à Abidjan-Cocody, la présidente du Country Coordinating Mechanism Côte d'Ivoire (Ccm), Dr Danielle Adjafi, a échangé avec le nouveau Représentant résident de l'organisme onusien, Dr Lucien Manga. Les discussions ont porté sur les acquis, les défis du mécanisme et les enjeux de la santé communautaire.

À l'occasion, Dr Danielle Adjafi a procédé à une présentation du mécanisme, en mettant en lumière ses acquis ainsi que les principaux défis auxquels il fait face dans la mise en oeuvre de ses missions. Cette rencontre marque ainsi une étape importante dans le renforcement de la collaboration entre le Ccm Côte d'Ivoire et l'Oms, avec une convergence de vues sur la nécessité de valoriser les approches communautaires pour une meilleure efficacité des interventions sanitaires.

La présidente du Ccm Côte d'Ivoire a notamment souligné les efforts déployés par la structure pour améliorer la gouvernance des interventions sanitaires et renforcer la coordination des acteurs engagés dans la lutte contre différentes pathologies. Elle a également évoqué les perspectives d'évolution du mécanisme, dans un contexte marqué par des enjeux sanitaires croissants.

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En retour, le Représentant de l'Oms a salué le rôle stratégique de la structure luttant contre le Vih, le paludisme, la tuberculose, dans l'écosystème sanitaire ivoirien. Ce, tout en félicitant l'institution pour les avancées enregistrées. Les échanges ont également permis d'aborder les orientations stratégiques de l'Oms, notamment en matière de promotion de la santé.

Un accent particulier a été mis sur la santé communautaire, identifiée comme un levier essentiel pour améliorer durablement les indicateurs sanitaires. Les deux parties ont convenu de l'importance de placer les communautés au coeur des politiques de santé, à travers des approches axées sur la prévention et la promotion de comportements favorables à la santé.