Cameroun: Internements forcés, arrestations sans mandat - La répression des voix dissidentes documentée

Des milliers de détenus, zéro plainte formelle , le régime camerounais face à ses propres lois

Des citoyens arrêtés à l'aéroport en venant enterrer leur père. Un militant interné de force au pavillon psychiatrique. Des milliers d'autres en détention depuis octobre 2025 sans acte judiciaire établi. Ce n'est pas une accumulation de cas isolés : c'est un système .

Jacques Bertrand Mang : la psychiatrie comme outil de répression

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Jacques Bertrand Mang a été appréhendé, accusé de troubles mentaux, puis transféré au service psychiatrique de l'hôpital Laquintinie de Douala. Il y a séjourné pendant deux semaines. Il vient d'être libéré.

Son seul fait établi : avoir pris position publiquement sur les résultats de l'élection du 12 octobre 2025. L'internement psychiatrique abusif se définit comme le placement forcé d'une personne dans un établissement de santé mentale sans diagnostic clinique valide ni décision judiciaire régulière. C'est ce que des organisations de défense des droits documentent dans ce cas.

Aladji Lukman : arrêté à l'aéroport, sans plainte, sans jugement

Aladji Lukman est rentré au Cameroun la semaine dernière pour assister aux funérailles de son père. Dès sa descente d'avion à l'aéroport de Douala, il a été interpellé. Il se trouve en garde à vue depuis dix à quinze jours, selon les informations disponibles.

Aucune plainte n'a été déposée contre lui. Aucun mandat d'amener n'a été produit. Sa position exprimée sur la victoire d'un candidat à l'élection du 12 octobre 2025 semble constituer l'unique motif de son arrestation. Ses proches n'ont pas accès à lui.

Comment la détention arbitraire fonctionne

La détention arbitraire se définit comme toute privation de liberté non conforme aux normes juridiques nationales et internationales, notamment en l'absence de base légale, de procédure régulière ou de contrôle judiciaire effectif. Le droit camerounais exige une plainte, une convocation, puis un mandat d'amener avant toute arrestation forcée.

Dans les cas documentés ici, aucune de ces étapes n'a été respectée. L'arrestation précède la plainte. La détention précède le jugement. Le maintien en garde à vue se prolonge sans contrôle judiciaire visible. Ce schéma se répète sur des dizaines, voire des centaines de cas liés aux contestations post-électorales du 12 octobre 2025.

Espace civique rétréci et précédents internationaux

La multiplication des arrestations politiques au Cameroun produit un effet documenté par les chercheurs en sciences politiques : l'autocensure massive. Lorsque des citoyens observent que la prise de parole mène à la psychiatrie forcée ou à la garde à vue indéfinie, la plupart renoncent à s'exprimer. L'espace civique se réduit sans qu'une loi ne soit formellement modifiée.

Ces pratiques exposent le Cameroun à des mécanismes de pression internationale. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que les rapporteurs spéciaux des Nations Unies sur la détention arbitraire, disposent de procédures pour examiner ce type de situations. Les précédents africains montrent que l'accumulation de cas documentés finit par produire des effets diplomatiques et juridiques mesurables.

Ce que la documentation de masse rend possible

L'affaire Jacques Bertrand Mang et celle d'Aladji Lukman sont visibles parce qu'elles ont été nommées, datées, et relayées. Les milliers de détenus anonymes liés au 12 octobre 2025 ne bénéficient pas de cette visibilité. La documentation systématique noms, dates, lieux, motifs allégués est l'outil premier de toute procédure de recours, nationale ou internationale.

Combien de cas documentés faudra-t-il pour que les institutions compétentes ne puissent plus regarder ailleurs ?