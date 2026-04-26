Guinée: Communales et législatives - Le FRONDEG dénonce des «irrégularités graves» et menace de se retirer du processus électoral

25 Avril 2026
Aminata.com (Conakry)
Par Mamadou Aliou Barry

À un peu plus d'un mois des élections législatives et communales prévues le 31 mai 2026, la tension monte autour du processus électoral en Guinée. Lors d'une conférence de presse tenue à Conakry ce 25 avril 2026, le président du Front Démocratique de Guinée, Abdoulaye Yéro Baldé, a dressé un tableau préoccupant des préparatifs du scrutin.

Le parti d'opposition affirme avoir constaté «des dysfonctionnements structurels graves» susceptibles de compromettre la transparence et la crédibilité des élections. Parmi les faits dénoncés figurent notamment le rejet massif de ses candidatures dans plusieurs communes, dont Ratoma, Matam, Lambanyi ou encore Kankan, sans notification officielle ni justification légale.

Selon le FRONDEG, ces pratiques constituent une violation flagrante du Code électoral, qui impose pourtant des délais et des obligations strictes en matière de notification. Plus inquiétant encore, le parti évoque des tentatives de régularisation a posteriori à travers des documents antidatés, ce qui soulève de sérieuses questions sur la fiabilité de l'administration électorale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au-delà de ces rejets, la formation politique pointe également des irrégularités dans la fixation des cautions électorales, décidées sans consultation des acteurs politiques, en contradiction avec les textes en vigueur. À cela s'ajoute le refus d'encaissement de certaines cautions par les services du Trésor, empêchant de facto la validation de candidatures.

Autre sujet de controverse: la question des inéligibilités. Le FRONDEG remet en cause la légalité de certaines candidatures, notamment celles impliquant des responsables institutionnels qui, selon le parti, devraient être exclus en vertu du Code électoral.

Face à cette accumulation d'anomalies, le parti appelle les autorités à « rétablir la légalité du processus électoral » et à garantir l'égalité entre les candidats. À défaut, il n'exclut pas un retrait pur et simple du processus.

Malgré la fermeté du ton, Abdoulaye Yéro Baldé a appelé ses militants au calme et au respect des institutions, tout en promettant de poursuivre le combat par des voies légales.

Lire l'article original sur Aminata.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.