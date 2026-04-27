Mali: Un deuil national de deux jours en hommage au défunt ministre de la Défense (Officiel)

26 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Mali a décrété sur toute l'étendue de son territoire un deuil national de deux jours à compter de lundi en hommage à son ministre d'Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général Sadio Camara, tué après que son domicile près de Bamako a été pris pour cible dans la vague d'attaques armées dont le pays fait l'objet depuis samedi à l'aube, a-t-on appris de source officielle.

L'annonce émane d'un décret lu dimanche soir à la télévision nationale par le ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, porte-parole du gouvernement, le général Ousmane Coulibaly.

"Le président de la Transition, chef de l'Etat, vu la Constitution, vu la charte de la Transition révisée, décrète un deuil national de deux jours à compter du lundi 27 avril à 00 heure est déclaré sur tout l'étendue du territoire national en hommage au général, Sadio Camara, ministre d'Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants suite à son décès tragique survenu le samedi 25 avril 2026", a-t-il déclaré sur les antennes de l'ORTM, la radiodiffusion télévision publique malienne.

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Il a fait savoir que les drapeaux du Mali seront mis en berne sur tous les bâtiments et édifices publics pendant toute la durée du deuil.

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