Cote d'Ivoire: Carnet international de vaccination - Le pays passe à l'ère de la sécurité et de l'anti-fraude

26 Avril 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Entré en vigueur le 15 avril 2026 en Côte d'Ivoire, le nouveau carnet international de vaccination s'inscrit dans une dynamique de modernisation et de sécurisation des documents sanitaires.

Selon le Professeur Daniel Ekra, Directeur général de l'Institut national d'hygiène publique (INHP), il ne s'agit pas d'une innovation totale, mais plutôt d'une amélioration de l'ancien modèle, désormais enrichi de dispositifs techniques visant à lutter contre la fraude.

Le nouveau carnet conserve la page jaune réglementaire exigée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), mais introduit des changements notables. Parmi eux, la suppression de la mention du passeport en couverture, l'ajout de nouvelles rubriques vaccinales et surtout l'intégration de dispositifs de sécurité avancés, comme des pages en filigrane vérifiables à l'infrarouge, similaires à celles des billets de banque.

Cette réforme répond à un double impératif : renforcer la crédibilité du document face aux falsifications et se conformer aux exigences du Règlement sanitaire international. Elle prend également en compte une évolution majeure : la validité à vie du vaccin contre la fièvre jaune, désormais reconnue depuis 2016, remplaçant l'ancienne limite de 10 ans.

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Le carnet est principalement destiné aux voyageurs internationaux, bien que la vaccination contre la fièvre jaune reste accessible à tous au coût de 2 500 FCFA. Pour obtenir le carnet, il faut débourser 5 500 FCFA, un tarif inchangé depuis plusieurs années. Le document est délivré exclusivement dans les centres de l'INHP, répartis à Abidjan et à l'intérieur du pays.

Dans une optique de traçabilité, un système de digitalisation est en cours de mise en place. Il permettra d'intégrer les données des détenteurs dans une base sécurisée, avec un QR Code facilitant les contrôles aux frontières. Ce mécanisme vise à garantir que chaque carnet correspond bien à une vaccination effective, réduisant ainsi les risques sanitaires transfrontaliers.

L'opération de renouvellement des anciens carnets est prévue sur une période de six mois, d'avril à octobre 2026. Les Ivoiriens vivant à l'étranger peuvent également initier la procédure à distance, avec l'appui de leurs proches.

A noter que ce nouveau carnet apparaît comme un outil essentiel de sécurité sanitaire, permettant de limiter la propagation de maladies comme la fièvre jaune et de renforcer la crédibilité des documents ivoiriens à l'international.

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