Afrique: Tournée stratégique du président du GOHA International - La Gambie, nouvelle étape clé pour attirer les investisseurs

Après une série d'escales diplomatiques et économiques en Turquie, Égypte, Maroc, Sierra Leone, Libéria, Sénégal et Guinée-Bissau, le président du Groupe organisé des hommes d'affaires (GOHA International), Chérif Mohamed Abdallah Haïdara, poursuit sa tournée internationale avec une étape remarquée en Gambie.

Dans ce pays d'Afrique de l'Ouest en pleine dynamique économique, le leader du GOHA International a multiplié les rencontres de haut niveau afin de renforcer les opportunités d'investissement et consolider les relations d'affaires.

Parmi les temps forts de cette visite, une séance de travail jugée fructueuse avec M. Senghor, Directeur gambien des investissements publics et privés. Les échanges ont porté sur la facilitation des investissements et la création de passerelles efficaces entre les réseaux économiques internationaux et les opportunités locales.

L'objectif affiché est clair: favoriser l'implantation d'investisseurs sérieux grâce à un accompagnement structuré et des connexions stratégiques portées par le GOHA International.

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Autre moment clé de ce séjour, l'audience accordée par le président de la Cour suprême gambienne, Hassane Diallo. Ce dernier a réservé un accueil chaleureux au patron du GOHA international, tout en apportant des éclairages importants sur le cadre juridique en vigueur. Il a notamment rassuré quant à la protection des investisseurs et de leurs biens, soulignant la solidité des textes de loi et des réglementations en Gambie.

En réponse, Chérif Mohamed Abdallah Haïdara a réaffirmé son engagement en faveur de la formation et de la formalisation des opérateurs économiques, deux leviers essentiels pour structurer durablement le tissu entrepreneurial africain. Une démarche qui contribue déjà à l'amélioration du climat des affaires sur le continent et à l'attraction de capitaux internationaux.

Avant ces rencontres institutionnelles, le président du GOHA International avait également échangé avec le ministre gambien du Commerce et celui de la Sécurité, en compagnie d'un groupe d'investisseurs. Ces discussions ont permis d'aborder les enjeux liés à la sécurité des investissements et aux opportunités sectorielles offertes par le pays.

Cette nouvelle étape en Gambie confirme la volonté du GOHA International de jouer un rôle central dans la transformation économique africaine, en bâtissant des ponts solides entre investisseurs et marchés porteurs. Une tournée qui, de capitale en capitale, redessine les contours d'un réseau d'affaires panafricain ambitieux et structuré.

Chérif Mohamed Abdallah Haïdara est attendu dans d'autres capitales africaines où il a été officiellement invité.

La Cellule de communication du GOHA international

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