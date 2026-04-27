Afrique: 273 millions d'enfants hors de l'école - L'échec silencieux qui menace la stabilité mondiale

Pour la septième année consécutive, l'exclusion scolaire progresse sous l'effet des conflits, de la démographie et des coupes budgétaires, malgré des avancées spectaculaires dans certains pays.

Le chiffre est vertigineux : 273 millions d'enfants et de jeunes sont aujourd'hui non scolarisés dans le monde, selon le Rapport mondial de suivi sur l'éducation 2026 de l'Unesco. C'est la septième année consécutive de hausse, confirmant une crise éducative mondiale aux conséquences géopolitiques, économiques et sécuritaires majeures. Concrètement, un enfant sur six en âge d'être scolarisé reste exclu du système éducatif mondial, tandis que seulement deux élèves sur trois achèvent le cycle secondaire.

Pour Khaled el-Enany, le constat est alarmant : « Chaque année, un nombre croissant de jeunes à travers le monde est privé d'éducation ». L'Afrique subsaharienne demeure l'épicentre de cette crise. La croissance démographique rapide y exerce une pression considérable sur des systèmes éducatifs déjà fragiles. Dans plusieurs pays, les infrastructures scolaires peinent à suivre l'explosion du nombre d'enfants en âge scolaire. À cela s'ajoutent les conflits armés : plus d'un enfant sur six vit désormais dans une zone de guerre.

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Le Moyen-Orient fait également face à une détérioration rapide. Les tensions régionales, les déplacements forcés et les fermetures d'écoles exposent des millions d'enfants à une déscolarisation durable. L'impact économique est colossal. Selon la Banque mondiale, chaque année de scolarisation supplémentaire peut augmenter les revenus individuels de près de 10 %.

À l'inverse, l'exclusion scolaire alimente chômage, pauvreté et fragilité sociale. À long terme, cette crise menace la compétitivité économique de nombreux États. Sur le plan sécuritaire, les experts alertent sur le lien entre déscolarisation massive, radicalisation et criminalité. Dans plusieurs zones fragiles du Sahel ou du Moyen-Orient, l'absence d'école facilite le recrutement par des groupes armés.

Pourtant, le rapport souligne également des avancées majeures. Depuis 2000, 327 millions d'élèves supplémentaires ont intégré l'école primaire et secondaire, portant le total mondial à 1,4 milliard d'élèves en 2024. Cela représente plus de 25 enfants supplémentaires scolarisés chaque minute. Des pays affichent des performances remarquables.

Madagascar et le Togo ont réduit leurs taux de non-scolarisation de plus de 80 % chez les enfants. Le Maroc, le Vietnam, la Géorgie et la Turquie affichent également des progrès significatifs. En Éthiopie, la scolarisation primaire est passée de 18 % en 1974 à 84 % en 2024, tandis qu'en Chine l'accès à l'enseignement supérieur a bondi de 7 % à plus de 60 % depuis 1999. Mais au rythme actuel, le monde n'atteindrait un taux de réussite secondaire de 95 % qu'en 2105. Un horizon trop lointain pour une génération déjà en danger.