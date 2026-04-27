Tunisie: La grève du transport public non régulier suspendue après des négociations

L'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA) a annoncé, dans un communiqué publié tard dans la soirée de dimanche, la suspension de la grève qui était prévue, lundi, dans les secteurs du transport public non régulier de personnes.

L'UTICA a précisé que la décision de suspension de la grève fait suite à l'intervention du président de l'Organisation patronale et de la Fédération nationale du transport, en concertation avec les structures syndicales affiliées à la Fédération, ainsi qu'aux engagements pris à l'issue des négociations visant à examiner les points en suspens qui n'ont pas été mis en oeuvre, et ce dans un délai maximal fixé au 31 août 2026.

Le communiqué précise encore qu'il a également été décidé de régler la question de l'augmentation tarifaire, en concertation avec les professionnels, au cours du mois de juin 2026, rappelant qu'un engagement avait été précédemment promis d'appliquer cette augmentation, à la fin du mois de mars 2026.

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L'UTICA a, par ailleurs, souligné que les négociations avec le ministère des Transports se poursuivent afin de résoudre les différents points de désaccord, notamment la fixation d'une date butoir pour la publication de la version définitive de la loi n° 33 de 2024, après consultation préalable des représentants de la profession avant sa présentation au public.

Les engagements portent, en outre, sur l'élaboration d'un calendrier pour l'amendement et l'accomplissement du décret n° 581 de 2023, daté du 7 septembre 2023, en permettant aux représentants du secteur de donner leur avis avant sa publication, ainsi que la fixation d'une date butoir pour la publication de la version finale du règlement régissant l'activité des transporteurs dans les stations, avec l'implication des représentants de la profession dans son élaboration.

Les dossiers présentés prévoient également l'accomplissement de l'amendement de l'arrêté du ministre du Transports daté du 22 janvier 2010 dans un délai déterminé.