Cameroun: Vice-présidence - La révision du 4 avril 2026 qui ouvre la voie à 7 ans de pouvoir sans vote

Cent vingt jours contre sept ans. C'est l'écart que crée la révision constitutionnelle camerounaise du 4 avril 2026 entre deux mécanismes de succession au pouvoir. Un chiffre suffit à mesurer l'ampleur du changement institutionnel en cours.

Ce que la révision du 4 avril 2026 a modifié

Avant le 4 avril 2026, la Constitution du Cameroun ne prévoyait qu'un seul mécanisme de succession en cas de vacance du pouvoir exécutif. Le président du Sénat assurait l'intérim présidentiel pour une durée maximale de 120 jours. Ce délai contraignait l'organisation d'une élection présidentielle dans les meilleurs délais.

La révision constitutionnelle du 4 avril 2026 a introduit une notion absente du texte fondamental jusqu'alors : le vice-président de la République. Cette adjonction, en apparence technique, transforme en profondeur les règles de la succession présidentielle au Cameroun.

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Aristide Mono a analysé cette évolution dans l'émission Droit de Réponse sur Équinoxe TV. Son constat est sans équivoque : les deux mécanismes n'obéissent pas à la même logique, et leurs conséquences sur l'exercice du pouvoir sont radicalement différentes.

Pourquoi l'intérim sénatorial était limité dans le temps

La limitation à 120 jours imposée au président du Sénat repose sur un principe démocratique fondamental. L'intérim se définit comme une période transitoire, strictement encadrée, destinée à combler un vide sans gouverner durablement.

Le président du Sénat n'est pas élu pour diriger le pays. Il préside une chambre législative. Sa légitimité à occuper la fonction présidentielle est donc conditionnelle et temporaire. La Constitution lui impose un horizon : rendre le pouvoir aux urnes dans les 120 jours.

Cette architecture protège la démocratie contre une confiscation durable du pouvoir exécutif par un acteur non directement mandaté pour l'exercer. La limite temporelle est une garantie constitutionnelle, pas une contrainte technique.

Comment fonctionne le nouveau mécanisme du vice-président

Le vice-président du Cameroun, tel qu'introduit par la révision du 4 avril 2026, obéit à une logique entièrement différente. En cas de vacance de la présidence, il ne gère pas une transition. Il succède au président et exerce le restant du mandat présidentiel en cours.

La formulation constitutionnelle est précise : le vice-président termine le mandat. Aristide Mono souligne la portée concrète de cette rédaction. Si Paul Biya, réélu en 2025 pour un mandat courant jusqu'en 2032, venait à quitter ses fonctions après la nomination d'un vice-président, ce dernier gouvernerait le Cameroun jusqu'en 2032.

Sept ans d'exercice du pouvoir exécutif. Sans élection présidentielle anticipée. Sans soumission directe au suffrage universel. La comparaison avec les États-Unis où le vice-président élu succède au président et termine son mandat s'impose naturellement. La différence structurelle est là : le vice-président américain est élu. Le vice-président camerounais est nommé par le chef de l'État.

À ce jour, le poste de vice-président du Cameroun reste vacant. La révision constitutionnelle du 4 avril 2026 a créé la fonction. Aucune nomination n'a suivi. Cette situation maintient une ambiguïté institutionnelle : quel mécanisme de succession s'applique tant que le poste n'est pas pourvu ?

La question de la nomination devient centrale. Chaque semaine sans désignation est une semaine où le cadre constitutionnel nouveau coexiste avec un vide opérationnel. Les acteurs politiques camerounais, les partenaires internationaux et les institutions de la République attendent une décision qui conditionnera la trajectoire du pays.

À plus long terme, cette réforme modifie structurellement l'équilibre du pouvoir. Le président de la République dispose désormais d'une prérogative inédite : choisir son successeur potentiel par voie de nomination. Ce pouvoir de désignation, sans validation populaire directe, soulève des questions de légitimité démocratique que les juristes camerounais commencent à formuler publiquement.

La question que la Constitution laisse ouverte

La réforme constitutionnelle camerounaise de 2026 est adoptée. Le mécanisme est en place. Mais son titulaire reste à désigner. Et la question démocratique demeure entière : un vice-président nommé, gouvernant potentiellement sept ans sans élection, dispose-t-il d'une légitimité suffisante pour engager durablement le Cameroun ?

Qui Paul Biya choisira-t-il pour occuper ce poste inédit ? Et le peuple camerounais aura-t-il voix au chapitre dans cette décision qui engage l'avenir du pays jusqu'en 2032 ?