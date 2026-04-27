Ethiopie: L'Italie ambitionne de doubler ses échanges commerciaux avec l'Éthiopie d'ici fin 2026 - Le commissaire à la promotion du commerce, Pasqualucci.

Addis-Abeba — L'Italie cherche à doubler ses échanges commerciaux avec l'Éthiopie, actuellement évalués à 600 millions d'euros pour 2026.

Cette progression des relations économiques, soutenue par un engagement diplomatique de haut niveau, reflète la dynamique positive entre les deux pays, selon Claudio Pasqualucci, commissaire à la promotion du commerce à l'ambassade d'Italie à Addis-Abeba.

Les relations entre l'Italie et l'Éthiopie connaissent un regain marqué d'activité, centré sur la croissance économique, les investissements et les infrastructures.

Cette expansion rapide ainsi que le renforcement du partenariat stratégique entre les deux États découlent d'un engagement diplomatique de haut niveau entre le Premier ministre Abiy Ahmed et la Première ministre italienne Giorgia Meloni.

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Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, Pasqualucci a rappelé que l'Italie et l'Éthiopie entretiennent des relations anciennes dans plusieurs domaines et que leurs liens économiques sont en forte expansion.

Les échanges entre l'Éthiopie et l'Italie progressent rapidement, aussi bien à l'importation qu'à l'exportation, a-t-il affirmé.

Il a précisé que leur volume, estimé à environ 600 millions d'euros d'ici fin 2026, devrait doubler d'ici la fin de l'année prochaine.

« Notre objectif est de doubler les échanges, au minimum pour l'année prochaine. Nous voulons augmenter nos exportations vers l'Éthiopie et faciliter celles de l'Éthiopie vers l'Italie, notamment pour les matières premières essentielles à notre économie. »

Évoquant l'économie éthiopienne dans son ensemble, le commissaire a salué la transformation rapide des secteurs financier, commercial et économique du pays en très peu de temps.

De nombreuses réformes ont déjà été mises en œuvre et d'autres sont en cours, a souligné Pasqualucci, insistant sur la réforme financière, en particulier la réforme macroéconomique, qui constitue un avantage important pour les investisseurs étrangers et l'ouverture du marché aux entreprises internationales.

Concernant la présence des entreprises italiennes en Éthiopie et leur volonté de se renforcer, le commissaire a indiqué : « Nous comptons 150 entreprises italiennes qui commercent régulièrement avec l'Éthiopie, mais nous souhaitons développer encore ce secteur. »

Selon lui, les entreprises italiennes considèrent aujourd'hui l'Éthiopie comme une destination privilégiée pour leurs activités.

Il a également salué les efforts du gouvernement éthiopien visant à faciliter l'accès au marché, un signal fort envoyé aux entreprises.

Concernant les liens entre les populations, il a rappelé que de nombreux Italiens vivent en Éthiopie et que de nombreux Éthiopiens résident en Italie, ce qui illustre la solidité des relations bilatérales.

Mettant en avant les perspectives prometteuses entre l'Éthiopie et l'Italie, le commissaire a réaffirmé la volonté italienne d'approfondir la coopération dans plusieurs domaines.

Dans une autre formulation, il a ajouté que l'Éthiopie contribue également à cet effort, notamment en mettant en place un environnement favorable aux affaires grâce à une réforme globale.

L'Éthiopie et l'Italie renforcent ainsi leurs liens historiques solides, dépassant le cadre diplomatique classique pour intensifier leur coopération économique, infrastructurelle et en matière d'investissements.