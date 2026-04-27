Ethiopie: Plus de 500 000 travailleurs éthiopiens ont été envoyés à l'étranger en environ neuf mois - MoLS

Addis-Abeba — L'Éthiopie enregistre une forte augmentation du nombre de ses citoyens employés à l'étranger, dépassant désormais les 500 000 travailleurs.

Cette progression est attribuée aux réformes politiques récentes, selon le ministre d'État du Travail et des Compétences (MoLS), Daniel Teressa.

L'Éthiopie enregistre une progression notable de l'emploi à l'étranger, avec plus de 500 000 citoyens actuellement en activité hors du territoire national.

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Cette dynamique, largement attribuée aux réformes politiques récentes, a été mise en avant par le ministre d'État du Travail et des Compétences (MoLS), Daniel Teressa.

S'exprimant lors d'un atelier de sensibilisation consacré à la Proclamation à Addis-Abeba, le ministre a souligné la rapidité de cette évolution.

En effet, alors que le pays envoyait environ 40 000 travailleurs à l'étranger chaque année en 2022, plus d'un demi-million de personnes -- majoritairement à destination des pays du Golfe -- ont été déployées en l'espace de seulement neuf mois.

Selon lui, cette croissance spectaculaire résulte de réformes structurelles profondes mises en œuvre dans le secteur.

En ouvrant les travaux de l'atelier, Daniel Teressa a rappelé les transformations majeures opérées au cours des cinq dernières années, notamment à travers l'introduction de cadres juridiques renforcés et la digitalisation des procédures administratives.

Ces initiatives visent à moderniser le marché du travail en offrant des services plus efficaces, transparents et accessibles.

Le ministre a également insisté sur l'importance des révisions récentes de la Proclamation sur l'emploi à l'étranger la troisième en dix ans qui ont joué un rôle clé dans la lutte contre la traite des êtres humains.

En élargissant les voies légales de migration, le gouvernement a multiplié les opportunités pour les travailleurs domestiques, semi-qualifiés et qualifiés.

Il a ainsi appelé les parties prenantes à agir avec responsabilité et anticipation afin de maximiser les bénéfices de ces réformes tout en limitant les risques liés à la migration.

Selon lui, une gestion efficace de la migration de travail constitue un levier essentiel pour stimuler la croissance économique nationale.

De son côté, Yewubdar Hailu, cheffe d'équipe à la SNV (Organisation néerlandaise de développement), a salué les orientations adoptées par le gouvernement.

Elle a souligné que les politiques actuelles en matière de travail et de développement des compétences répondent désormais davantage aux attentes des jeunes et des femmes en quête d'opportunités.

Elle a également mis en avant le rôle clé de la Proclamation n° 1389/2025, considérée comme un tournant pour sécuriser les parcours migratoires, réduire les flux irréguliers et encourager l'entrepreneuriat.

Grâce aux partenariats établis, des efforts concrets sont déployés pour lever les obstacles auxquels font face les candidats à la migration, notamment par le biais de formations spécialisées et d'une meilleure sensibilisation aux droits.

Enfin, les participants issus des bureaux régionaux et des agences d'emploi ont conclu l'atelier en insistant sur l'importance d'une coopération continue.

Ils ont souligné que l'implication durable de toutes les parties prenantes demeure essentielle pour garantir la protection des travailleurs et faire en sorte que ces avancées contribuent pleinement au développement de l'Éthiopie.