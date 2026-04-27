Ile Maurice: Hippisme - Rapidash à sa juste valeur

Le coursier de Subiraj Gujadhur, l'un des chevaux les mieux côtés au départ de la première course classique de la saison, a été exacte au rendez-vous hier après-midi, s'imposant au terme d'un bel effort.

Seul face à l'armada de l'écurie Foo Kune qui alignait pour l'occasion trois partants, Rapidash a couru sur sa valeur sudafricaine pour s'imposer devant le jeune et prometteur Vikings Revenge. À l'issue de la course, le jockey de Vikings Revenge Ivaldo Santana devait loger une objection contre le vainqueur, mais celle-ci a été rejetée par les commissaires.

L'entourage de l'écurie Subiraj Gujadhur a vu juste d'avoir procédé à l'acquisition de cet ancien pensionnaire de Justin Snaith. Vainqueur sur des parcours allant du 1100m au 2000m, Rapidash a confirmé hier tout le bien que son entourage pensait de lui.

Abhishek Gujadhur assistant-entraîneur de Rapidash récompensé par Bryan Foo Kune de Fashion Heights.

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Au départ, Vikings Revenge s'est montré le plus rapide pour prendre la tête de la course. New World, également bien parti, était dans le peloton de tête, de même que My Archangel. Pendant ce temps, Selukwe était en arrière-garde alors que l'éventuel vainqueur Rapidash était, lui, en dernière position.

Au passage du poteau du 600mètres, Roberto Perez lança une offensive sur Quasiforsure pour venir taquiner le meneur Vikings Revenge. Mais la meilleure accélération allait être celle de Rapidash qui, bien que versant à l'intérieur dans la ligne droite en entendant la foule, parvint à dominer le coursier de l'écurie Foo Kune aux abords du poteau d'arrivée. À noter que Selukwe n'a pas été en mesure de disputer l'arrivée. Son jockey n'a malheureusement pas trouvé un bon dos à partir du 400 mètres.

Doublé pour Foo Kune et Awotar

L'écurie Foo Kune, battue dans la Duchesse, avait donné le ton dans la course ouverture de la saison avec la victoire d'Iko Iko sous la selle de Kersley Ramsamy. Le fils de Fire Away a pris le train à son compte pour se détacher irrésistiblement de ses adversaires. Lava County, le premier des battus, n'a vu que du feu dans la ligne droite. L'établissement Foo Kune a aussi été victorieux, comme attendu, avec Cumbre Vieja dans la cinquième course. Cet alezan s'est imposé sans forçer son talent face à Secret Oasis.

Cumbre Vieja s'est une nouvelle fois baladé dans la phase finale. Il a établi un nouveau record pour la distance de 1450m

L'entraîneur Jevin Awotar a inscrit son nom au tableau des vainqueurs de cette journée avec deux surprises nommées Bounceback (Batchameah) coté à 29/1 dans la troisième épreuve et War Chariot dans la course de clôture. Le train de la troisième course fut très sélective à l'avant avec entre autre Hardfallingrain et Bounceback devait terminer en trombe pour venir dominer son compagnon d'écurie Sound Of The Sea ( Van Niekerk), qui semblait avoir fait le plus difficile. War Chariot (Van Niekerk) a, lui, dominé Monumental dans les derniers mètres dans la huitième course.

L'écurie Allet a vite fait de débloquer son compteur en s'imposant dans la deuxième course avec la réussite de Mind Map. Reste que la victoire de ce coursier fait couler beaucoup d'encre. Le cheval de l'écurie Allet a fait une très vilaine faute au départ gênant des plus sévèrement trois principaux adversaires, qui ont été poussé complètement à l'extérieur de la piste.

À l'arrivée, le jockey Ivaldo Santo, arrivé second à un peu plus d'une longueur de Mind Map, a logé une objection mais celle-ci a été rejetée, les commissaires de courses maintenant l'ordre d'arrivée. Une décision qu'on peine à comprendre au vu de la gravité de la faute commise par le coursier de l'écurie Allet et la marge à l'arrivée.

Bounceback bien monté par Nabeel Sheik Batchameeah a causé la plus grosse surprise de la journée.

On était nombreux à s'attendre à une victoire d'Ashikule dans la quatrième course, mais c'est un autre nouveau, Blackjack Randall, qui s'est imposé sous la celle de Donavan Mansour pour le compte de l'écurie Rameshwar Gujadhur. La deuxième place est revenue à Exalted Love. Une victoire pleine de mérite dans la mesure où le fils de Danon Platina s'est montré ardent sur une bonne partie de la course, mais il a quand même sorti un bon coup de rein pour s'imposer.

Quant à la septième course, elle a vu la réussite de United Prince (Santos), qui est venu ajuster The Mauritian au poteau. Le jockey brésilien a tapé dans l'oeil sur ce coursier et il mérite d'être suivi lors des prochaines journées.