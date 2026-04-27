Afrique: Marathon de Londres - Sabastian Sawe bat le record du monde en 1 h 59 min 30 s

APS
Sabastian Sawe bat le record du monde en 1 h 59 min 30 s
26 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Kenyan Sabastian Sawe a marqué l'histoire, ce dimanche, lors du Marathon de Londres en remportant l'épreuve en 1 h 59 min 30 s, améliorant l'ancien record du monde établi en 2023 à Chicago par son compatriote Kelvin Kiptum en 2 h 00 min 35 s.

Sawe devance l'Éthiopien Yomif Kejelcha, crédité de 1 h 59 min 41 s, et l'Ougandais Jacob Kiplimo, troisième en 2 h 00 min 28 s. Les trois premiers de la course ont ainsi fait mieux que la précédente meilleure marque mondiale.

Sabastian Sawe a creusé dans les derniers kilomètres, rapidement l'écart sur ses poursuivants.

Âgé de 31 ans, Sawe confirme une trajectoire exceptionnelle, incaincu sur marathon. Il est vainqueur à Valence en 2024, puis à Londres et Berlin en 2025, il demeure invaincu sur la distance. Il compte également deux titres de champion du monde de cross-country par équipes, en 2023 et 2024.

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