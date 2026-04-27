Afrique: Cheikh Tidiane Gadio plaide pour l'érection de cinq grands pôles sur le continent

Saint-Louis — Le président de l'Institut panafricain de stratégies (IPS) et ancien ministre sénégalaise des Affaires étrangères, Dr Cheikh Tidiane Gadio, a plaidé pour la création au sein du continent africain de cinq grands pôles afin, dit-il, de permettre à l'Afrique de mieux peser sur l'économie mondiale au grand profit de ses habitants.

"Il faut penser à l'érection de cinq grands pôles et notamment de l'Union des Etats ouest africains afin de mieux compter sur l'échiquier international", a dit M. Gadio qui propose en plus des pays de la CEDEAO la participation à ce regroupement du Maroc, du Tchad et de la Mauritanie.

M. Gadio a prononcé, samedi, la leçon inaugurale de l'Unité de Formation et de recherches (UFR) de Sciences Juridiques et politiques (SJP) de l'Université Gaston Berger (UGB) sur le thème du leadership africain.

Le directeur de l'UFR SJP, PR Samba Ndiaye a justifié le choix du Dr Gadio par son cursus "académique et politique inspirant" pour les étudiants.

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Parlant des grands pôles, le conférencier a estimé que de telles entités permettraient au continent africain, en attendant une intégration aboutie, de mieux peser sur l'échiquier politique et économique du monde.

Il a jugé "ridule" la situation actuelle de balkanisation des pays africains lesquels, pris individuellement, n'ont pas les capacités pour traiter d'égal à égal avec de grandes entités comme la Chine, la Russie ou les Etats unies constitués d'un ensemble d'Etats.

Pour le président de l'Institut Panafricain de Stratégies, il faudrait que les Etats renoncent à leur souveraineté nationale pour une souveraineté panafricaine dans certains domaines notamment l'économie, la sécurité et la politique étrangère.

Après la traite négrière et la colonisation, le continent a été freiné souvent par des assassinats de leaders charismatiques engagés dans le combat pour son unité ou par des coups d'Etat répétitifs, a regretté l'ancien ministre des affaires étrangères sous Abdoulaye Wade.

M. Gadio s'est dit "consterné" par la situation actuelle au Mali et a plaidé pour des "pourparlers ouverts entre frères" pour régler ce problème de terrorisme qui gangrène le continent.

Il s'est dit également très affecté par les violences contre les femmes sur le continent et le sort des jeunes, qui au lieu de constituer un "avantage" sont considérés comme "'un fardeau".

Cheikh Tidiane Gadio a estimé que la diaspora africaine qui s'est toujours considérée comme étant membres à part entière du continent africain ne devrait pas être exclue de ce mouvement pour la renaissance du continent.