Afrique: Le Premier ministre Abiy Ahmed lance officiellement de grands projets industriels et énergétiques au parc industriel de Hawassa

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a procédé à l'inauguration de plusieurs projets majeurs dans les domaines de l'énergie et de l'industrie au parc industriel de Hawassa, marquant une avancée importante dans les efforts de transformation économique et énergétique de l'Éthiopie.

Situé dans la région de Sidama, ce complexe accueille désormais de nouvelles installations, notamment les usines solaires Toyo Phase 2, Origin et Lumintech, ainsi que l'usine de gaz HZ.

Les installations solaires devraient générer ensemble une capacité annuelle de 11,3 gigawatts d'énergie propre, renforçant les ambitions du pays en matière de transition vers les énergies renouvelables.

De son côté, l'usine de gaz HZ contribuera à l'approvisionnement industriel en produisant chaque année 900 tonnes d'oxygène, 40 000 tonnes d'azote et 7 tonnes d'hydrogène.

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Dans une déclaration, Abiy Ahmed a exprimé sa fierté face à ces réalisations, soulignant leur rôle dans la création d'emplois et le dynamisme économique local.

Il a également rappelé que, malgré leur importance, ces projets ne représentent qu'une petite partie du potentiel énergétique et industriel encore inexploité du pays.

Cette inauguration s'inscrit dans une dynamique plus large d'accélération des projets de développement, où les énergies renouvelables et l'industrialisation occupent une place centrale dans la stratégie de croissance de l'Éthiopie.