Gabon: Lancement officiel du rapport de plaidoyer Stop-VBG à Libreville - Pour une meilleure prise en charge des victimes

Libreville a abrité, ce vendredi 24 avril 2026 à la Baie des Rois, la conférence de presse de lancement officiel du rapport de plaidoyer Stop-VBG : Amélioration de la prise en charge des victimes. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet ACT-VBG, cofinancé par l'Union européenne et l'Ambassade de France au Gabon.

L'objectif de cette conférence de presse était d'assurer la diffusion nationale de ce document stratégique, qui met en lumière, les avancées juridiques du Gabon en matière de lutte contre les Violences Basées sur le Genre (VBG), et de favoriser l'appropriation de ses recommandations par les acteurs institutionnels, opérationnels et médiatiques.

Des messages forts pour l'action

Le rapport porte deux messages clés : « Les lois existent, leur application doit devenir une réalité » et « Investir dans la prévention, c'est construire un Gabon égalitaire ». Il appelle à une mobilisation coordonnée afin de renforcer l'effectivité des dispositifs juridiques existants et d'améliorer la chaîne de prise en charge des victimes.

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Une réponse coordonnée

Prenant la parole, Edith Liliane Mekina, vice-présidente du Réseau Femme Lève-Toi (REFLET), a rappelé la nécessité de promouvoir une prise en charge globale des victimes de VBG. « Il est impératif que tous les acteurs se mettent ensemble et travaillent de manière concertée afin que la prise en charge, qu'elle soit juridique ou sociale, se fasse de la manière la plus efficace », a-t-elle déclaré.

Des acquis à consolider

Nelly Houba, consultante du cabinet Ela, a présenté les principales conclusions du plaidoyer. Elle a notamment salué les efforts consentis par le Gouvernement, en particulier la mise en place du numéro vert, l'installation de points focaux dans les arrondissements et l'opérationnalisation du Centre Gabon Égalité. Ces dispositifs constituent des acquis majeurs dans le renforcement du mécanisme national de réponse aux VBG.

L'engagement des partenaires

Au nom de l'Union européenne, Lucas Rond, Chef d'équipe Coopération, a réaffirmé l'engagement de l'institution à soutenir la politique extérieure de l'UE avec ses partenaires. « L'Union européenne reste mobilisée aux côtés du Gabon pour financer le projet ACT-VBG et accompagner les réformes visant à éradiquer les violences basées sur le genre », a-t-il souligné.

La diffusion du rapport STOP-VBG marque une étape décisive dans la structuration de la réponse nationale. Elle vise à doter l'ensemble des parties prenantes d'un outil de référence pour harmoniser les interventions et garantir aux victimes une prise en charge conforme aux standards juridiques et humains.

Ce lancement solennel traduit la volonté commune des autorités gabonaises et de leurs partenaires de faire de la lutte contre les VBG une priorité nationale, dans la perspective d'un Gabon plus juste et égalitaire.