Sénégal: Mali - Situation 'totalement sous contrôle', 16 blessés dénombrés après les attaques armées de samedi, selon le gouvernement malien

Dakar — Le gouvernement de la Transition malienne a assuré que la situation était "totalement sous contrôle" dans l'ensemble des localités du pays cibles, tôt samedi, d'attaques armées d'ampleur ayant fait 16 blessés du côté des forces armées maliennes (FAMA) et des civils.

"A l'heure actuelle, la situation est totalement sous contrôle dans l'ensemble des localités concernées", a indiqué le gouvernement de la Transition du Mali dans un communiqué.

Les autorités maliennes confirment que des groupes armés ont mené le samedi 25 avril 2026, des attaques complexes et coordonnées visant certaines villes du pays, notamment les villes garnisons de Kati, Sévaré, Gao, Kidal et Bamako.

"Ces actes terroristes ont malheureusement fait 16 blessés, dont des civils et des militaires pris en charge par les structures médicales, des dégâts matériels limités", fait savoir le gouvernement malien, assurant que "ces offensives ont été maîtrisées".

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La junte au pouvoir fait en même temps savoir que "plusieurs assaillants ont été neutralisés et le dessein funeste des groupes armés terroristes a été mis en échec".

"Le Gouvernement réaffirme sa confiance aux forces armées et de sécurité malienne, qui demeurent pleinement engagées dans leur mission de défense de l'intégrité territoriale et de restauration de la paix, de la sécurité et de la quiétude sur l'ensemble du territoire national", lit-on dans le communiqué.

Quelques heures après le début des attaques, l'armée malienne affirmait déjà avoir le contrôle de la situation alors que Bamako, la capitale et d'autres localités faisaient encore l'objet depuis l'aube d'attaques armées d'ampleur vraisemblablement coordonnées.

Dans un communiqué rendu public à la mi-journée, l'état-major général des armées malienne faisait savoir que les opérations de ratissage continuaient, assurant que la situation est sous contrôle.

Il rapporte que les groupes armés ayant attaqué certaines parties du pays avaient "immédiatement essuyé de violents revers grâce au professionnalisme et à l'engagement des FAMA (forces armées maliennes)".

"Plusieurs terroristes ont été neutralisés et des équipements (ont été) détruits", déclare l'état-major de l'armée malienne qui appelle les Maliens à garder leur calme, à faire preuve de discernement tout en évitant de relayer des vidéos et message visant à alimenter l'inquiétude générale.

Des combats ont éclaté tôt le matin à la périphérie de Bamako et dans d'autres localités du Mali et se poursuivaient encore, l'armée malienne tentant de repousser des attaques coordonnées d'ampleur de groupes armées, ont rapporté plusieurs médias.

"Des combats sont en cours depuis tôt samedi à la périphérie de la capitale malienne Bamako et dans plusieurs localités dans l'intérieur du pays entre militaires et groupes armés ayant mené plusieurs attaques coordonnées notamment des casernes", avait un peu plus tôt indiqué l'Agence France Presse, citant un communiqué de l'armée malienne.

Des tirs très intenses étaient aussi entendus dans la ville voisine de Bamako, Kati, qui abrite la résidence du chef de la junte, assure l'AFP qui fait état d'une situation incertaine à Kidal, la grande ville du nord dont les rebelles touareg maliens du Front de Libération de l'Azawad (FLA) revendiquent le contrôle samedi.