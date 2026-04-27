Afrique: Bassirou Diomaye Faye condamne fermement les 'attaques terroristes' contre le Mali

25 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a condamné, samedi, avec la plus grande fermeté "les attaques terroristes" perpétrées contre le Mali, assurant que Dakar restera constant aux côtés de Bamako.

"Je condamne avec la plus grande fermeté les attaques terroristes perpétrées aujourd'hui contre la République sœur du Mali", a déclaré le président Faye sur le réseau social X.

"Dans cette épreuve, j'exprime au nom du peuple sénégalais et en mon nom propre, notre solidarité au gouvernement malien, aux Forces de défense et de sécurité, ainsi qu'au peuple malien tout entier", a-t-il ajouté.

Selon lui, "le Sénégal restera constant aux côtés du Mali pour œuvrer ensemble, avec les pays de la sous région, à la restauration de la paix et de la sécurité dans notre espace commun".

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