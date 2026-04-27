Congo-Kinshasa: Deux communautés se disputent la gestion de la forêt de Ndoka à Luilu

Des affrontements opposent, depuis plusieurs jours, les communautés Bena Ahanga et Bena Ndoka dans le territoire de Luilu, province de la Lomami.

À l'origine de ces tensions figure la gestion de la petite forêt de Ndoka, devenue stratégique en raison de l'essor du commerce du bois dans cette zone.

Selon plusieurs sources locales, les communautés Bena Ndoka et Bena Ahanga revendiquent depuis des années la reconnaissance officielle de cette localité en pleine émergence.

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Le grand chef coutumier Fidao Binene Binene soutient que le village de Ndoka existe depuis plusieurs années et qu'il fait partie intégrante de sa chefferie.

Cette version est toutefois fermement rejetée par l'administrateur du territoire de Luilu. Ce dernier affirme que les investigations menées par le Conseil territorial de sécurité n'ont mis en évidence aucun document légal attestant la création ou l'existence administrative du village de Ndoka.

L'autorité territoriale affirme également ne pas reconnaître la décision n° 119-33-004-2 du 24 avril 2002, prise par le défunt grand chef Kamuz, décision qui reconnaîtrait l'existence du village Ndoka avant 1935.

L'administrateur met par ailleurs en garde contre une implication accrue de la chefferie, estimant qu'elle pourrait exacerber les tensions et conduire à des violences.

Les incidents récurrents entre les deux communautés font craindre une escalade du conflit, si aucune solution concertée et durable n'est rapidement trouvée dans cette partie du pays.