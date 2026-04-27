Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 27 avril 2026

revue de presse

Mali: Le ministre de la Défense Sadio Camara tué après une attaque jihadiste

À la suite des attaques menées par des groupes jihadistes le samedi 25 avril, le ministre de la Défense, Sadio Camara, a été tué. Son domicile a été visé par une attaque au camion-kamikaze. Transporté aux urgences après l’explosion, il n’avait plus donné de nouvelles, ce qui avait alimenté diverses rumeurs. Son décès a été confirmé ce dimanche.

Le chef de la junte a, de son côté, été évacué de sa résidence à Kati après une attaque dirigée contre lui. Aucune déclaration officielle n’a été faite à ce stade.

Par ailleurs, des représentants de la rébellion touareg ont indiqué dimanche avoir conclu un accord permettant le retrait des soldats russes de l’Africa Corps de la ville de Kidal, dans le nord du Mali, qu’ils affirment désormais contrôler entièrement. [Source allAfrica]

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Marathon de Londres : Sabastian Sawe sous la barre mythique des 2 heures

Le Kényan Sabastian Sawe est entré dans l'histoire de l'athlétisme dimanche à Londres en devenant le premier homme à boucler un marathon sous la barre mythique des deux heures, dans une course où trois athlètes sont allés plus vite que l'ancien record du monde.

Dans des conditions idéales, grand soleil, 18 degrés, pas de vent, l'édition britannique s'est même offert deux records puisque chez les femmes, l'Éthiopienne Tigst Assefa a aussi réalisé le chrono le plus rapide de l'histoire pour une course exclusivement féminine, après 2 heures, 15 minutes et 41 secondes d'effort.

La performance de Sawe a cependant capté toute la lumière, puisqu'en bouclant son marathon en 1 heure, 59 minutes et 30 secondes, le Kényan de 31 ans a fait tomber une des marques les plus mythiques de l'athlétisme, autorisant la comparaison avec l'Américain Jim Hines, premier sprinteur sous les 10 secondes sur 100 m en 1968, ou l'Ukrainien Sergueï Bubka, premier perchiste à franchir 6 mètres en 1985. [Source RFI]

273 millions d’enfants hors de l’école : L’échec silencieux qui menace la stabilité mondiale

Le chiffre est vertigineux : 273 millions d’enfants et de jeunes sont aujourd’hui non scolarisés dans le monde, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation 2026 de l’Unesco. C’est la septième année consécutive de hausse, confirmant une crise éducative mondiale aux conséquences géopolitiques, économiques et sécuritaires majeures.

Concrètement, un enfant sur six en âge d’être scolarisé reste exclu du système éducatif mondial, tandis que seulement deux élèves sur trois achèvent le cycle secondaire. Pour Khaled el-Enany, le constat est alarmant : « Chaque année, un nombre croissant de jeunes à travers le monde est privé d’éducation ».

L’Afrique subsaharienne demeure l’épicentre de cette crise. La croissance démographique rapide y exerce une pression considérable sur des systèmes éducatifs déjà fragiles. Dans plusieurs pays, les infrastructures scolaires peinent à suivre l’explosion du nombre d’enfants en âge scolaire. À cela s’ajoutent les conflits armés : plus d’un enfant sur six vit désormais dans une zone de guerre. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Burundi : Le chef de l’Etat, Evariste Ndayishimiye, désigné candidat pour la présidentielle de 2027

Depuis son accession au pouvoir, en juin 2020, Evariste Ndayishimiye oscille entre signes d’ouverture du régime, qui reste sous l’emprise de puissants généraux, et ferme contrôle du pouvoir, marqué par des atteintes aux droits humains dénoncées par des ONG et l’ONU.

Le chef de l’Etat du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a, sans surprise, été désigné, dimanche 26 avril, candidat par le parti au pouvoir pour un nouveau mandat à l’élection présidentielle de 2027, dont il fait d’ores et déjà figure de favori.

Evariste Ndayishimiye, 57 ans, a pris les rênes du Burundi en juin 2020 après la mort de son prédécesseur, Pierre Nkurunziza, qui avait tenu le pays d’une main de fer durant quinze ans. M. Ndayishimiye a montré dans les premiers temps des signes d’ouverture – notamment en libérant des journalistes –, avant d’être accusé de réprimer les voix dissidentes. [Source Le Monde Afrique]

Tchad : Neuf figures de l’opposition arrêtées avant une marche interdite, la tension politique monte

À quelques jours d’une manifestation interdite, neuf leaders de l’opposition tchadienne ont été arrêtés. Une nouvelle escalade qui ravive les accusations d’autoritarisme contre le pouvoir.

La pression s’intensifie au Tchad. Neuf dirigeants du Groupe de concertation des acteurs politiques (GCAP), principale coalition d’opposition, ont été arrêtés samedi et placés en garde à vue.

Selon le porte-parole du mouvement, ces responsables politiques étaient toujours détenus dimanche dans les locaux de la police judiciaire. Une source sécuritaire a confirmé leur placement en garde à vue. [Source Africa Radio]

Cameroun : Début de la collecte de données nationales après 21 ans d’attente

Le Cameroun a lancé son quatrième Recensement général de la population et de l’habitat après vingt et un ans sans mise à jour officielle. Des milliers d’agents recenseurs sillonnent déjà les villes et les zones rurales pour collecter des données essentielles.

Cette opération d’envergure intervient dans un contexte de profondes mutations démographiques et sociales. Elle doit permettre aux autorités de disposer d’indicateurs fiables pour orienter les politiques publiques. Les résultats attendus seront déterminants pour mieux répondre aux besoins de la population et accompagner le développement du pays. [Source Afrik.com]

Le Sénégal parmi les pays pouvant viser l'élimination du paludisme d'ici 2030 (PNLP)

Le Sénégal fait partie des pays pouvant viser l'élimination du paludisme d'ici 2030, indique le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP), soulignant que plus de 9 districts sanitaires sur 10 sont en phase de pré-élimination de la maladie.

"Sur une période plus longue, la part du paludisme dans l'ensemble des maladies est passée de plus d'un tiers des cas (35 %) en 2000 à peine plus d'1 cas sur 100 aujourd'hui (1,4 %). De même, les décès liés au paludisme représentent désormais moins de 1 décès sur 100, contre près de 3 sur 10 au début des années 2000. Aujourd'hui, plus de 9 districts sanitaires sur 10 (73 sur 79) sont en phase de pré-élimination, ce qui place le pays parmi ceux pouvant viser l'élimination d'ici 2030", informe le PNLP. (Source Agence de presse sénégalaise)

Nigeria : 14 partis d’opposition promettent de s’unir en vue des élections générales de 2027

Ce week‑end, à Ibadan dans le sud‑ouest du Nigeria, quatorze partis d’opposition ont annoncé qu’ils allaient coordonner leurs candidatures pour les élections générales de 2027, y compris pour la présidentielle. Leur objectif affiché : empêcher le Congrès des Progressistes (APC) et le camp du président Bola Ahmed Tinubu d’imposer une victoire sans réel contrepoids.

Cette alliance intervient après plusieurs mois marqués par des transferts d’élus vers la majorité en place — gouverneurs, députés et responsables locaux ont rejoint l’APC — un mouvement qui, selon l’opposition, risque de faciliter l’émergence d’un candidat de consensus autour de M. Tinubu. Les partis réunis à Ibadan ont refusé d’accepter cette perspective. (Source Beninwebtv)

Carnet international de vaccination – La Côte d’Ivoire passe à l'ère de la sécurité et de l'anti-fraude

Entré en vigueur le 15 avril 2026 en Côte d'Ivoire, le nouveau carnet international de vaccination s'inscrit dans une dynamique de modernisation et de sécurisation des documents sanitaires.

Selon le Professeur Daniel Ekra, Directeur général de l'Institut national d'hygiène publique (INHP), il ne s'agit pas d'une innovation totale, mais plutôt d'une amélioration de l'ancien modèle, désormais enrichi de dispositifs techniques visant à lutter contre la fraude.

Le nouveau carnet conserve la page jaune réglementaire exigée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), mais introduit des changements notables. Parmi eux, la suppression de la mention du passeport en couverture, l'ajout de nouvelles rubriques vaccinales et surtout l'intégration de dispositifs de sécurité avancés, comme des pages en filigrane vérifiables à l'infrarouge, similaires à celles des billets de banque. (Source fratmat)

Tunisie : La grève du transport public non régulier suspendue après des négociations

L'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA) a annoncé, dans un communiqué publié tard dans la soirée de dimanche, la suspension de la grève qui était prévue, lundi, dans les secteurs du transport public non régulier de personnes.

L'UTICA a précisé que la décision de suspension de la grève fait suite à l'intervention du président de l'Organisation patronale et de la Fédération nationale du transport, en concertation avec les structures syndicales affiliées à la Fédération, ainsi qu'aux engagements pris à l'issue des négociations visant à examiner les points en suspens qui n'ont pas été mis en oeuvre, et ce dans un délai maximal fixé au 31 août 2026. (Source La Presse)