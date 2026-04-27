Congo-Brazzaville: 1er mai 2026 - Doudou Copa et Romain Gardon en concert à Brazzaville

A l'occasion de la célébration de la fête internationale des travailleurs, le 1er mai prochain, les artistes musiciens Doudou Copa de Mi-Amor et Romain Gardon de S.O.S Salsa se produiront dans la ville capitale de la République du Congo, respectivement à Talangaï et au Plateau des 15 ans.

Après sa prestation réussie le 11 avril dernier dans la grande salle de fêtes de l'établissement Makosophie, l'artiste musicien Doudou Copa de Mi-Amor prestera le 1er mai, de 19h à x heure, en show case au Nexus lounge bar, dans la rue Lampama, à Talangaï, le sixième arrondissement de Brazzaville, non loin de l'avenue Marien-Ngouabi. La prestation sera rendue possible grâce à Music Mix By et DJ Naz Equalizer. Si l'artiste a invité ses fans à venir célébrer la fête des travailleurs avec lui, la responsable de cet espace, Reine Edzan, n'est pas restée sans mot dire. «Chaque 1er mai, je fais jouer les artistes musiciens chez moi. Cela s'inscrit aussi dans le cadre de la promotion de la musique congolaise. L'entrée est libre», a-t-elle indiqué.

Outre la prestation de Doudou Copa de Mi-Amor, les mélomanes de Brazzaville se mobiliseront également avec Romain Gardon et son orchestre S.O.S Sala, le meilleur de la musique latino. Il promet une soirée inédite pas comme les autres, au village Vendôme chez Olivier Doumou, situé à Batignolles dans la rue Madzia, Plateau des 15 ans, à partir de 19h. Au programme de cette soirée, la détente musicale, meet 6 greet Cheel, gastronomie africaine et latine. Pour faire partie de ceux qui vivront le spectacle, l'entrée est payante. «Faisons salle comble le 1er mai, soirée de la fête internationale des travailleurs», a lancé l'artiste à l'endroit des mélomanes. .

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Notons que Romain Gardon, de son vrai nom Romain Nimi, détenteur d'un diplôme d'ingénieur-chimiste et d'un master's degree en génie chimique, est spécialiste en technologies des productions chimiques obtenu à Marta à Abreu, Santa Clara Villa Clara, Cuba. Il a mis sur pied le groupe vocal «Les patriotes » en 1983 avant de participer au concours «Découverte RFI» en 1994. Auteur compositeur, arrangeur, pianiste, lead vocal et chef d'orchestre, il est le fondateur de l'orchestre S.O.S Salsa le 27 août 1995, à Brazzaville. Il est chevalier dans l'Ordre du dévouement congolais en 2016.

Quant à Bienvenu Dominique Elenga Laka, connu sous le nom de Doudou Copa, il est un chanteur congolais, ancien membre du groupe Extra-Musica qu'il a intégré en 1995, grâce à son ami d'enfance Guy-Guy Fall, cofondateur de ce groupe. C'est après le départ de Quentin Moyascko, feu Régis Touba, Durell Loemba et Guy-Guy Fall que Roga-Roga le mettra en exergue en lui laissant le soin d'interpréter la grande partie de la chanson "Horizon 2000" et son morceau "Zineba", paru dans l'album «Shalaï» sorti en 1999. Il est considéré comme celui qui a apporté le style doux dans le répertoire des chansons du groupe comme le style tcha-tcho de Koffi Olomidé, parce que Extra-Musica s'est inspiré de Wenge Musica qui fait dusoukous et du ndombolo.

Fin 2001, Extra-Musica sort l'album «Trop c'est trop» où il signe et interprète la chanson "Zongi Sanga". Juste avant la sortie de l'album, le groupe effectue un concert au Zénith de Paris. Trois ans plus tard, en 2004, il signe "L'oublié" dans l'album «Obligatoire». Il interprète aussi la chanson "Gyrophare" de Sonor Digital. La même année, une brouille entre lui et le leader du groupe va entraîner son départ. Il va lancer l'album «Échafaudage» qui a été réussi et accepté par le public congolais, en particulier, puis africain, en général. Après cette réalisation, il a mis sur le marché en 2007 l'album «Indépendance day», puis, en 2010, l'album «Évolution», puis deus après, l'album « Menu».