Tunisie: Entre Bab Souika et Lafayette - Trois dangereux trafiquants tombent aux mains de la police

Les unités de la brigade de la police judiciaire relevant du district de sûreté nationale de Bab Bhar ont réussi à démanteler un réseau criminel spécialisé dans le trafic de stupéfiants, actif dans plusieurs quartiers de la capitale.

Cette opération a été menée à la suite d'un travail de renseignement minutieux et d'un suivi de terrain intensif, ayant permis d'identifier les membres de ce réseau et de procéder à l'arrestation de trois suspects.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les activités du réseau s'étendaient sur un axe comprenant les quartiers de Lafayette, Bab Souika et Ettadhamen.

Les forces de sécurité ont également saisi d'importantes quantités de drogues ainsi que des sommes d'argent issues de ce trafic.

Après consultation du ministère public près le tribunal de première instance de Tunis, il a été décidé de placer les suspects en garde à vue et d'ouvrir une procédure judiciaire.

Cette intervention s'inscrit dans le cadre des efforts continus des autorités sécuritaires pour lutter contre le trafic de stupéfiants et protéger les jeunes des dangers liés à la drogue.