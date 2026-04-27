Afrique: Beach handball - La Tunisie en finale du Championnat d'Afrique des Nations

26 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La sélection tunisienne de beach handball (messieurs) s'est qualifiée pour la finale du Championnat d'Afrique des Nations, organisé du 24 au 27 avril au Togo, après avoir battu son homologue malienne (2-0), en demi-finale disputée dimanche après-midi.

En finale prévue lundi, l'équipe de Tunisie affrontera le vainqueur de l'autre demi-finale qui oppose en ce moment le Togo et le Bénin.

Les résultats

Demi-finale 1 : Tunisie - Mali 2-0

Demi-finale 2 (18h00) : Togo - Bénin

Lundi 27 avril

11h20 - 15h10 : Matches de classement (4e-6e places)

16h20 - 17h10 : Finale

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