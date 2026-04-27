Tunisie: Tunis - Plus de 3000 patients pris en charge grâce à la plateforme « Najda »

La direction régionale de la santé de Tunis a annoncé, dimanche, un bilan actualisé de la plateforme «Najda» (Secours), près d'un an après son lancement, faisant état d'environ 2000 cathétérismes cardiaques en urgence et de 280 thrombolyses, pour plus de 3000 patients enregistrés.

Dans un communiqué publié, dimanche, sur sa page officielle sur le réseau Facebook, la direction a précisé que plus de 85% des patients ont bénéficié d'une prise en charge par cathétérisme, ajoutant que le taux d'intervention pour les cas éligibles a avoisiné les 99%, tandis que le délai d'intervention a été ramené à moins de quatre heures dans près de 90% des cas.

Ces résultats reflètent une amélioration de la réactivité décisionnelle, un renforcement de la coordination entre les services des urgences, le SAMU et les unités de cardiologie, ainsi qu'une réduction significative des délais entre le diagnostic et l'intervention, lit-on de même source.

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Le ministère de la Santé avait lancé, en août 2025, un plan visant à généraliser la plateforme « Najda » à l'ensemble du territoire national, après une phase pilote menée dans plusieurs gouvernorats.

Cette plateforme numérique permet la détection précoce des infarctus du myocarde, grâce à l'envoi d'alertes instantanées aux équipes médicales spécialisées, contribuant ainsi à accélérer les interventions et à réduire les complications.