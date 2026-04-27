Tunisie: Djebel Lahmar sous pression - 30 recherchés arrêtés, cocaïne et comprimés saisis

26 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Les unités de la police judiciaire d'El Omrane ont mené, vendredi, une série de descentes sécuritaires ciblées dans plusieurs secteurs relevant de la zone de sûreté nationale d'El Omrane, aboutissant à l'arrestation de 30 personnes recherchées par différentes unités sécuritaires et judiciaires.

Selon les informations rapportées, les personnes interpellées comprennent notamment des individus impliqués dans le trafic de stupéfiants.

L'opération a également permis la saisie d'importantes quantités de cocaïne, de cannabis, de comprimés psychotropes ainsi que de sommes d'argent provenant présumément des revenus du trafic.

Les agents ont par ailleurs récupéré une moto volée.

Après consultation du représentant du ministère public près le tribunal de Tunis, il a été décidé de placer l'ensemble des suspects en garde à vue et de poursuivre les investigations.

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