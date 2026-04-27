Afrique: Soudan participe à la réunion de l'UA des ambassadeurs africains à Pékin

Le Soudan a pris part à la réunion organisée par l'Union Africaine à l'intention des ambassadeurs africains accrédités en Chine, tenue à Pékin du 23 au 24 avril 2026, sous le thème de l'optimisation de l'initiative chinoise d'exemption tarifaire totale au service du développement en Afrique.

Les discussions ont porté sur le renforcement de la coordination africaine afin de tirer parti de cette initiative, qui prévoit une exonération douanière de 100 % pour les exportations des pays africains éligibles, entrant en vigueur le 1er mai 2026, contribuant ainsi à élargir l'accès au marché chinois et à stimuler le commerce et l'investissement.

Les participants ont également examiné l'alignement de cette initiative avec les priorités de la Zone de libre-échange continentale africaine et de l'Agenda 2063, en vue de soutenir l'industrialisation et la transformation économique du continent, notamment dans les secteurs agricole, manufacturier et des chaînes de valeur régionales.

L'ambassadeur du Soudan en Chine, Omar Issa, a souligné l'importance de cette opportunité pour renforcer les exportations soudanaises vers la Chine, en particulier dans les secteurs agricole et minier, afin de soutenir le développement économique.

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La rencontre s'est conclue par un appel à passer de l'élaboration des politiques à leur mise en oeuvre effective, à travers le renforcement des mécanismes de financement, l'échange d'informations et le développement des capacités.