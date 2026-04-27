Soudan: Dr. Nawara salue les programmes de l'Union générale des femmes soudanaises

26 Avril 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

La membre du Conseil de souveraineté de transition, Dr. Nawara Abu Mohammed, a exprimé son appréciation pour les efforts considérables déployés par l'Union générale des femmes soudanaises en soutien aux Forces armées et aux forces de soutien dans la bataille de la dignité.

Lors de sa rencontre avec une délégation de l'Union, Dr. Nawara a pris connaissance des projets et programmes mis en oeuvre par l'organisation en vue de renforcer la stabilité et de promouvoir les valeurs de paix dans les différents États du Soudan.

De son côté, la présidente de l'Union générale des femmes soudanaises, Mme Ahlam Mohammed Ibrahim, a indiqué que Dr. Nawara avait accueilli favorablement le parrainage du Festival de la créativité culturelle féminine en faveur de la paix. Elle a également précisé que l'Union oeuvre à l'organisation du Prix de la femme rurale, dans le cadre de ses plans visant à autonomiser les femmes et à activer leur rôle dans le développement.

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