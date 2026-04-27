Soudan: Renforcement de la coordination sanitaire entre le ministère de la Santé et l'OMS au Nil Blanc

26 Avril 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre de la santé et du développement social de l'État du Nil Blanc, Dr. Al-Zein Saad Adam, a rencontré une délégation de l'OMS et du Health Cluster afin de renforcer la coordination et améliorer la réponse aux besoins sanitaires croissants.

Le ministre a présenté la situation sanitaire actuelle et les défis liés à la hausse de la demande en services de santé, réaffirmant les efforts du ministère et de ses partenaires pour assurer la continuité des services essentiels et renforcer la préparation des établissements sanitaires.

L'OMS a, pour sa part, renouvelé son engagement à soutenir le secteur de la santé et insisté sur la nécessité d'une coordination renforcée entre les partenaires pour garantir des services équitables.

Le Health Cluster a appelé à activer les mécanismes de coordination, améliorer l'échange d'informations et soutenir les plans saisonniers ainsi que la lutte contre les épidémies, tout en renforçant l'efficacité de la réponse sanitaire.

La réunion a conclu sur un accord visant à renforcer la coordination conjointe, améliorer la surveillance épidémiologique et soutenir la réponse aux urgences sanitaires ainsi que la qualité des services fournis.

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