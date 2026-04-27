Soudan: Lancement des Examens du certificat primaire dans les centres extérieurs

26 Avril 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Les examens du certificat primaire ont débuté aujourd'hui dans les centres extérieurs répartis dans 12 pays, avec 22 centres accueillant environ 37 000 élèves, dans le but d'assurer la continuité de l'éducation malgré les circonstances exceptionnelles que traverse le Soudan.

Le directeur général des consulats et de la coopération culturelle au ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Onour Ahmed, a indiqué que les épreuves avaient été acheminées en amont via des valises diplomatiques, en coordination avec les missions diplomatiques et les autorités éducatives concernées, ainsi qu'avec l'État d'AlGazeira, où les examens ont également débuté simultanément.

Il a salué le soutien des pays hôtes pour les facilités accordées, soulignant que ces efforts contribuent à garantir la poursuite du processus éducatif pour les élèves soudanais à l'étranger, tout en exprimant ses voeux de succès aux élèves, au Soudan et à l'étranger.

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