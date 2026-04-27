Soudan: Le Wali de Sennar examine la coopération avec TIKA

Le wali de l'État de Sennar, le général Al-Zubair Hassan Al-Sayed, s'est entretenu avec le directeur du bureau de l'Agence turque de coopération et de coordination (TIKA), Dr. Ghaleb Yilmaz, sur les moyens de renforcer la coopération conjointe en vue de mettre en oeuvre des projets de développement et de services dans l'État.

Dr. Yilmaz a présenté les activités de l'agence, soulignant qu'elle opère à travers 63 bureaux dans le monde et intervient dans plus de 200 pays indiquant que la reprise des activités du bureau au Soudan s'est traduite par le lancement de 20 nouveaux projets, avec une orientation vers des initiatives à Sennar, notamment dans le développement du secteur de la pêche, le soutien aux projets halieutiques ainsi que les programmes de sécurité alimentaire et la distribution de semences améliorées.

TIKA a également annoncé la mise à disposition de formations spécialisées au profit du gouvernement de l'État.

De son côté, le wali de Sennar a salué la délégation turque et exprimé sa reconnaissance envers la Turquie pour son soutien au Soudan durant la crise actuelle, affirmant l'engagement du gouvernement local à faciliter la mise en oeuvre des projets au bénéfice des citoyens, en particulier dans les secteurs productifs.